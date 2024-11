Tennis – Bitpanda nouveau sponsor d’Alexander Zverev

En cette semaine de Nitto ATP Finals 2024, Alexander Zverev arbore les couleurs d’un nouveau sponsor avec la plateforme d’investissement Bitpanda.

Dans le cadre de cet accord signé pour 3 ans, Bitpanda est dorénavant visible sur la manche du joueur de tennis allemand.

« Ensemble, nous souhaitons inspirer une nouvelle génération d’investisseurs et montrer que la finance, tout comme le sport, nécessite de l’engagement et de la concentration pour atteindre le succès » explique Eric Demuth, CEO et cofondateur de Bitpanda, dans un communiqué.

Pour rappel, Bitpanda est également en contrat avec Stan Wawrinka, Antoine Dupont, la NFL, l’AC Milan ou encore le Bayern Munich.

