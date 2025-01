Decathlon consolide son rôle clé dans le monde du football en devenant le fournisseur officiel des chaussures d’Antoine Griezmann conçues par sa marque spécialiste Kipsta.

Decathlon réussit un immense coup marketing en associant son image au néo-retraité de l’Equipe de France, Antoine Griezmann. Véritable homme fort du mandat du sélectionneur Didier Deschamps – dont il a été un indéboulonnable métronome et l’un des piliers majeurs du titre de champion du monde en 2018 – le natif de Macon va assurément faire passer un cap au groupe français. Toujours aussi performant, le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid participera également à la co-création des futurs modèles de chaussures de football Decathlon.

Sans surprise, l’intéressé n’a pas manqué de rendre un hommage appuyé à son nouveau fournisseur officiel : « Je suis ravi de rejoindre Decathlon en tant qu’ambassadeur d’une marque qui incarne des valeurs si proches des miennes. En rendant le football accessible à tous grâce à des produits inclusifs, innovants et ultra-performants, Decathlon permet à chacun de vivre la magie de ce sport universel que j’ai la joie de pratiquer depuis plus de 20 ans maintenant. Cette nouvelle aventure est une véritable source d’inspiration pour moi, car elle me donne l’opportunité unique de contribuer directement à la co-création de produits qui me serviront sur le terrain, notamment des crampons repoussant encore plus les limites de la performance. »

Decathlon et Antoine Griezmann, un partenariat au sommet du sport

De son côté, Decathlon poursuit son ambition stratégique de développer des partenariats majeurs avec des sportifs de haut niveau, poussant encore plus loin son expertise technique au service de la performance. « Quand un champion du monde et une marque de sport multi-spécialiste se rencontrent, cela crée un partenariat unique qui établit de nouveaux standards en matière de conception et d’innovation produit. La participation d’Antoine au processus de co-conception jouera un rôle essentiel dans le développement de nos produits. En intégrant ses idées et ses retours, nous continuerons d’innover, en proposant des produits performants non seulement pour les athlètes de haut niveau, mais aussi pour tous les passionnés de football », s’est ainsi félicité, Frédéric Boistard, Football Leader chez Decathlon.

Pour rappel, Decathlon est déjà le fournisseur des ballons officiels de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Europa Conference League mais aussi de la Ligue 1 Mc Donald’s et de la Ligue 2 BKT, en France, ainsi que de la Jupiler Pro League en Belgique. Toutefois, l’entreprise est aussi présente dans le sport en général avec des partenariats majeurs avec l’équipe cycliste Decathlon-AG2R La Mondiale et durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.