MyWhoosh lance les qualifications pour les Championnats du Monde UCI d’Esports Cyclisme 2025

À l’approche de la 5ème édition des Championnats du Monde d’Esports Cyclisme UCI, MyWhoosh a officiellement publié le calendrier des qualifications ouvertes, offrant aux athlètes aspirants du monde entier l’opportunité de concourir sur la scène mondiale. En parallèle avec les sélections des fédérations nationales, MyWhoosh organisera ses qualifications ouvertes, garantissant ainsi à chaque coureur éligible la chance de représenter son pays.

MyWhoosh accueillera quatre événements de qualification ouverts en août. Ces courses sont ouvertes à tous les utilisateurs répondant aux critères de vérification de MyWhoosh, afin d’assurer des courses équitables.

Format et règles des qualifications

Chaque qualification ouverte consiste en une course d’une seule étape de 32,4 km organisée à travers plusieurs fuseaux horaires et dates afin de permettre une participation globale. Le format comprend deux segments de sprint et deux segments de montée (KOM/QOM), avec des points attribués aux premiers coureurs à franchir chaque ligne de segment – cela marque aussi un changement par rapport au système de notation basé sur le temps utilisé lors de l’édition précédente. Les participants peuvent concourir à un ou à l’ensemble des quatre qualifications. Les meilleurs coureurs de chaque catégorie de genre passeront ensuite aux demi-finales.

Processus de sélection et résultats

Les résultats des qualifications ouvertes, incluant la liste des coureurs qualifiés pour les demi-finales, seront annoncés en septembre 2025, après confirmation des listes des athlètes nommés par les fédérations nationales.

MyWhoosh attribuera les places en demi-finale aux participants ayant le meilleur classement issus des qualifications ouvertes et non sélectionnés par leurs fédérations respectives.

Des courses supplémentaires pourront être organisées en septembre, offrant une dernière chance d’obtenir une place en demi-finale.

Demi-finales et finales en direct