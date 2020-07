Dijon Football Côte-d’Or (DFCO) va diffuser deux matchs amicaux sur Twitch

Après l’Olympique de Marseille, c’est au tour du Dijon Football Côte-d’Or (DFCO) de diffuser un match amical sur Twitch.

Les présences de clubs de football sur la plateforme de streaming vidéos Twitch se multiplient ces derniers mois. Outre l’OM, le PSG, le Real Madrid, Arsenal ou encore la Juventus, c’est au tour du DFCO de lancer sa chaîne Twitch.

« Avant la naissance d’autres projets sur la plateforme, le DFCO diffusera en live vidéo commenté les deux rencontres amicales contre Metz, le 7 août et contre Nîmes, le 15 août » précise le club de Ligue 1 Uber Eats. « Ce dispositif comprendra deux postes commentateurs et une caméra pour une diffusion en direct. Il sera possible de venir interagir avec nous via le chat de la plateforme ».