Puma présente le nouveau maillot domicile de l’AC Milan pour la saison 2020-2021

David Bremond, directeur de la catégorie de produits sports collectifs explique sa stratégie marketing : « L’AC Milan est bien plus qu’un club de football : il incarne la culture de la ville. Nous voulions créer un maillot qui respecte les traditions du club tout en parlant à ses fans en Italie et dans le reste du monde. Nous avons intégré l’architecture emblématique de Milan sur ce maillot pour représenter fidèlement la ville, mais aussi la culture qui l’influence. »

Dans son clip de présentation, le club milanais qui a récemment conclu un accord avec Roc Nation, met en avant la ville de milan et son architecture atypique.

« Le maillot de l’AC Milan est un symbole de la fierté et de la fidélité de ses millions de supporters à travers le monde », a ajouté Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer du club, dans un communiqué. « Le nouveau modèle rend hommage à la tradition, à la culture et à l’architecture emblématique devenue synonyme de notre magnifique ville de Milan. L’AC Milan s’appuie sur l’innovation, l’esprit de communauté, l’intégrité et l’inclusivité – des valeurs fondamentales que PUMA a réussi à exprimer à travers ce nouveau maillot élégant. »

Côté merchandising, le maillot authentique est en vente à 120€ et le replica à 90€.

Sur la face avant des maillots, Emirates reste le sponsor principal. Une visibilité débutée lors de la saison 2010/2011.