Quelle audience pour le premier match de l’Olympique de Marseille (amical) diffusé sur Twitch ?

Dimanche, l’Olympique de Marseille diffusait gratuitement son match amical contre le FC Pinzgau Saalfelden (D3 Autrichienne) sur Twitch. Une première pour un club de football en France sur la plateforme de streaming propriété d’Amazon.

Côté audience, le match de l’Olympique de Marseille a enregistré un pic de 99 000 personnes en simultané sur Twitch. Une rencontre qui était également diffusée sur le site officiel de l’OM et qui a enregistré 34 000 spectateurs selon le club.

« Après cette longue coupure, il était important pour nous de permettre à un maximum de supporters de l’OM de pouvoir assister gratuitement au retour de l’OM sur les terrains » précise Hervé Philippe, Chief Marketing & Media Officer de l’Olympique de Marseille, sur OM.fr. « Sans nous couper de nos fans les plus traditionnels qui ont pu assister au match depuis notre site om.fr, ces résultats impressionnants confirment la popularité de notre club et la puissance de la communauté OM sur les réseaux sociaux. Ils confortent également notre ambition de se connecter toujours plus à un public jeune et très actif. L’Olympique de Marseille continuera d’innover et est fier d’être une nouvelle fois un pionnier sur ce sujet. De nouveaux contenus, dédiés à Twitch, seront proposés toute cette saison. »

Comme le précise la société The Metrics Factory, la concurrence sur ce créneau horaire était rude sur Twitch avec notamment la diffusion de la Trackmania Cup 2020 organisée par le streamer numéro 1 Français Zerator. « Dans le chat de discussion, espace très important pour l’aspect communautaire sur Twitch on note 17K messages produits par 6.5K personnes. Ce volume reste assez faible compte tenu de l’audience du live. Il semble donc que de nombreuses personnes aient assisté à la rencontre en provenance des sites des différents médias ayant annoncé la rencontre ou en allant directement sur Twitch mais sans avoir de compte leur permettant de s’engager » ajoute The Metrics Factory. A date, la chaîne Twitch de l’Olympique de Marseille compte 55 427 abonnés.

Concernant les autres chiffres, ceux collectés par The Metrics Factory, qui utilise les données provenant de l’API publique de Twitch, diffèrent de ceux avancés par l’OM. Pour The Metrics Factory, il y a eu 142 000 spectateurs uniques pendant le match contre 266 000 selon le club phocéen.





Ce mercredi, l’OM diffusera également sur Twitch et OM.fr (19H) son match amical contre le SV Heimstetten.

Déjà du sport sur Twitch

Plébiscité par les joueurs de jeux vidéo depuis plusieurs années pour « live streamer » leurs exploits gaming, Twitch ne se contente plus uniquement aujourd’hui de cette communauté spécifique. Plateforme de streaming appartenant à Amazon, Twitch attire aujourd’hui la convoitise en se positionnant comme un support très intéressant pour de nombreuses organisations souhaitant s’adresser un public jeune, les célèbres Millenials. La NFL ou encore la Premier League ont déjà diffusé des matchs de championnat sur Twitch.