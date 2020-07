La NBA et Microsoft proposent une nouvelle expérience connectée et « courtside » aux fans pour le restart à Orlando

Ca y est. Jeudi 30 juillet, la NBA reprend ses droits à Orlando au ESPN Wide World of Sports Complex. Pour cette reprise à huis-clos, la ligue nord-américaine et Microsoft s’associent pour délivrer une Fan Experience connectée et en immersion.

Alors que 22 franchises NBA sont réunies à Orlando pour cette fin de saison 2019-2020 particulière, la NBA, en partenariat avec Microsoft, va déployer un plan de diffusion pluridimensionnel afin de faire vivre une expérience interactive.

Lors de chaque match NBA à Orlando, un peu plus de 300 fans apparaîtront sur des écrans géants installés autour du parquet. Réunis en même temps et à distance, ces derniers pourront interagir entre eux grâce au « Together Mode » de Microsoft Teams.

Une activation « courtside » qui est sponsorisée par Michelob ULTRA, nouvelle bière officielle de la NBA qui a officialisée son partenariat il y a quelques jours.

Une présence de fans, en vidéos ou de manière virtuelle dans les stades qui a été très utilisée ces derniers mois par les acteurs du sport professionnel.

L’immersion dans le match par les innovations digitales

L’utilisation des écrans géants n’est pas le seul moyen utilisé par la NBA pour développer sa nouvelle offre de spectacle sportif.

Ainsi, avec ESPN et Turner Sports, plus de 30 caméras seront repositionnés à des endroits stratégiques afin d’offrir de nouveaux angles proches du parquet. La captation sonore sera également retravaillée afin de mieux entendre les joueurs et les bruits références du basket comme les rebonds ou les pas de joueurs sur le parquet.

JJ Redick drops 20 PTS in the 3rd Q! 🔥🔥🔥#WholeNewGame pic.twitter.com/QXBn4Lf7rr — NBA (@NBA) July 28, 2020

De plus, les fans auront l’opportunité de soutenir leur équipe directement sur la NBA App ou sur Twitter, en utilisant le hashtag correspondant à leur équipe. Leurs encouragements seront retransmis sur les écrans géants dans le stade. Les supporters des franchises, très actifs sur les réseaux sociaux, pourront découvrir des animations et visuels traduisant le niveau d’engagement et d’euphorie des fans. Les vidéos de soutient pourront également être relayées sur TikTok lors de la mise en place de challenge.

Now your Tweets can get courtside seats. Tweet with #NBATwitter and your Tweets could make it to Orlando. pic.twitter.com/6nJgKj0wtV — Twitter Sports (@TwitterSports) July 28, 2020

La dernière innovation de la NBA, pour compléter ce dispositif global, est l’utilisation de la réalité augmentée « ground segmentation » grâce à la plateforme Snapchat. Le fans pourront ainsi explorer virtuellement les terrains de jeu.

« En collaboration avec nos diffuseurs et nos partenaires technologiques, nous sommes heureux de dévoiler une série d’initiatives qui rapprochera les supporters du jeu et leur permettra de personnaliser leur expérience. Notre objectif est de créer une expérience immersive et agréable où les supporters pourront communiquer les uns avec les autres » a commenté Sara Zuckert, chargée des innovations télévisuelles pour la NBA, dans un communiqué.