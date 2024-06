Droits TV – TNT Sports récupère Roland-Garros pour 10 ans aux Etats-Unis, un deal à 650 millions de dollars ?

Quelques jours après la fin de ce Roland-Garros 2024, la Fédération Française de Tennis officialise la signature d’un nouvel accord de diffusion aux Etats-Unis.

Sur le cycle 2025-2034, soit 10 ans, c’est TNT Sports, chaîne du groupe Warner Bros. Discovery, qui devient le nouveau détenteurs des droits de Roland-Garros au pays de l’oncle Sam.

Dans le détail, TNT sera le diffuseur principal et des matchs seront également proposés sur d’autres propriétés du groupe comme TBS, truTV et la plateforme de streaming Max.

Un nouvel contrat de 10 ans qui a « été facilité par IMG, le représentant exclusif des droits médias de Roland-Garros pour les États-Unis » précise la FFT. Selon The Athletic, le montant de cet accord de 10 ans est estimé à 650 millions de dollars, soit une moyenne de 65M$ par édition.

En tant que diffuseur de Roland-Garros, TNT Sports succède à NBC qui proposait le tournoi depuis 1983 (à l’exception de 3 éditions comme le rappelle Variety)

« Ce nouvel accord, qui s’appuie sur 35 ans de partenariat entre Eurosport et Roland-Garros, fera de Warner Bros. Discovery le plus grand partenaire mondial de Roland-Garros et offrira aux fans la couverture la plus complète à ce jour du Grand Chelem parisien aux États-Unis. Avec cette signature, TNT Sports intègre ainsi Roland-Garros à son portefeuille de droits sportifs premium aux États-Unis » ajoute le communiqué.

« TNT Sports est ravi de s’associer à la Fédération Française de Tennis et de présenter en exclusivité une couverture sans précédent de Roland-Garros – l’un des deux événements sportifs les plus prestigieux de l’année – sur l’ensemble de ses plateformes, » détaille Luis Silberwasser, Président et PDG de TNT Sports. « Roland-Garros s’inscrit parfaitement dans notre stratégie sportive mondiale et dans notre engagement à intégrer du contenu sportif premium en direct à notre portefeuille TNT Sports. Nous avons hâte d’offrir aux fans du contenu de grande qualité et de leur offrir une couverture en direct de Roland-Garros plus complète que jamais. ».