A quelques semaines du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’horloger officiel Omega accueille Nikola et Luka Karabatić comme nouveaux ambassadeurs.

Les deux frères et joueurs de handball rejoignent notamment Léon Marchand, Romane Dicko, Alexis Hanquinquant, Ysaora Thibus, Bassa et Mickael Mawem, Cyréna Samba-Mayela et Céline Boutier chez Omega.