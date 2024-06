Omega dévoile sa nouvelle publicité pour les JO de Paris 2024 et transforme la ville de Paris en un terrain de jeu onirique

A quelques semaines du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’horloger officiel Omega fait monter la pression en dévoilant sa nouvelle campagne d’ampleur.

Pour mettre en avant ses principaux ambassadeurs de manière spectaculaire, Omega transforme Paris en un terrain de jeu onirique.

Au casting de cette publicité « born to be a legend » d’une minute, on retrouve Léon Marchand, Erriyon Knighton, Céline Boutier, Simon Ehammer, Gianmarco Tamberi, Ma Long, Micka Mawem, Pete Burling, Blair Tuke, Mondo Duplantis, Shericka Jackson, Marcel Hug, Bebe Vio.

Pour la bande-son de sa publicité, Omega a fait appel au rappeur SDM. « Les yeux rivés sur moi je cours après le temps, je vise le record de la montre. N’importe qui que j’affronte je sens la pression qui monte, il y a toute la foule qui matte. C’est ton moment maintenant, le succès c’est tout droit, tu crois en toi, tu sais que tu as tout donné pour en arriver là, les yeux rivés sur toi, va chercher l’or vise le record de la montre. Déterminé à être roi ou reine de ce monde »

