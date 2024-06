Pour les JO de Paris 2024, « les attentes sur les audiences de France Télévisions sont très très élevées »

Ce matin, France Télévisions a présenté son dispositif pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Diffuseur exclusif en clair, France Télévisions sera fidèle à sa devise cet été en tant que « plus grand terrain de sport » avec une couverture inédite.

« Nous aurons 3 chaînes dédiées aux JO avec France 2, France 3 et la chaîne Paris 2024 sur la plateforme France.TV » a rappellé Delphine Ernotte Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions.

Pour marquer l’évènement et pour offrir des images incroyables, France Télévisions va installer un plateau sur le toit du Musée de l’Homme avec une vue imprenable sur Paris, le Trocadéro et la Tour Eiffel notamment.

« Nous avons des attentes sur les audiences de France Télévisions, on ne les révélera pas mais elles sont très très élevées » confie Stéphane Sitbon-Gomez, Directeur des antennes et des programmes de France Télévisions.

« Nous nous devons d’être à la hauteur avec un dispositif qui se veut unique et inédit » – Laurent-Eric Le Lay

Outre la diffusion en direct des compétitions, France Télévisions aura pour mission de raconter les belles histoires de cet été et s’appuiera sur une équipe éditoriale conséquente avec une centaine de journalistes et 82 consultants pour les Jeux Olympiques et les Paralympiques.

« C’est un immense privilège de vivre ça, avec le pays » ajoute le journaliste Matthieu Lartot. « La cérémonie d’ouverture marquera le début des jours heureux. Pour les paralympiques, la cérémonie aura une raisonance particulière, ce sera une vitrine unique, sur la plus belle avenue du monde, pour changer notre regard sur le handicap, parler d’inclusion, un moment qui marquera un tournant ! »

🏅 #FranceTVParis2024 | Ils sont sur le toit du @Musee_Homme…@DelphineErnotte et @LaurentDelahous vous dévoilent la vue de notre plateau au Trocadéro 👀 C’est ici que se passeront @telematin et les JT du 13h et 20h en direct pendant les Jeux de @Paris2024. 📍 pic.twitter.com/azkgn5lGK5 — France Télévisions (@Francetele) June 11, 2024

« Nous nous devons d’être à la hauteur avec un dispositif qui se veut unique et inédit » ajoute Laurent-Eric Le Lay, Directeur des Sports de France Télévisions. « Il peut y avoir jusqu’à 17 épreuves en simultané. Pour éviter de choisir, et donc de renoncer, on diffusera en continue les JO sur les 3 chaînes. Pour les JT et émissions religieuses. on opérera notre célèbre bascule sur France 5. Chaque chaine aura sa propre ligne éditoriale. France 2 par exemple couvrira les grands moments, la natation, l’athlétisme, faire vivre en direct toutes les médailles françaises pour partager les émotions ».

Pendant ces JO, les principaux journalistes de France Télévisions seront mobilisés et présents à l’antenne pour encadrer les directs de compétitions comme Léa Salamé, Laurent Luyat, Thomas Sotto, Laurent Delahousse, Anne-Sophie Lapix, Julian Bugier, Leïla Kaddour, Louise Ekland, Damien Thévenot, Maya Lauqué,…

« Je profiterai des replays après car je risque de ne pas voir grand chose des JO » – Tony Estanguet

« Le lien entre l’organisateur d’évènement et le diffuseur est clé, ça fait des années qu’on travaille dur pour un moment qui on l’espère touchera les gens » a ajouté Tony Estanguet, Président de Paris 2024. « Ca doit commencer par une très belle cérémonie d’ouverture, que les millions de personnes se disent « wow ça à de la gueule ». On veut des JO dont les français seront fiers. Bravo à France TV, c’est un plaisir de travailler avec vous, vous n’avez pas fait les choses à moitié avec ce dispositif inédit, c’est une fierté, vous êtes avec nous, l’objectif sera d’embarquer un maximum de nos compatriotes dans cette aventure. Comptez sur nous, on a mis le paquet sur les cérémonies et les sites de compétitions aussi. […] Je profiterai des replays après car je risque de ne pas voir grand chose des JO ».

De nombreux consultants

Pour accompagner les journalistes, France Télévisions mise sur une large équipe de consultants. Les téléspectateurs retrouveront notamment Marie-José Pérec, Stéphane Diagana, Maryse Éwanjé-Épée, Richard Dacoury, Isabelle Yacoubou, Tony Parker, Brahim Asloum, Laurent Jalabert, Marion Rousse, Louisa Necib, Loïc Rémy, Jérôme Fernandez, Valérie Nicolas, Émilie Andéol, Camille Lacourt, Laure Manaudou, Vincent Clerc, Justine Dupont, Justine Henin, Jean-Philippe Gatien, Laurent Tillie, Victoria Ravva, Julien Absalon…

La meilleure place des Jeux

Pour sa chaîne numérique sur France.TV, France Télévisions misera sur Zack Nani, Rivenzi, Manon Lanza et Alizé Lim. « On va pouvoir interagir avec nos commentateurs et animateurs, dans un espace dédié et un live chat pour créer de l’interactivité » ajoute Laurent-Eric Le Lay.

A quoi ressemblera la première journée des JO de Paris 2024 sur France Télévisions le samedi 27 juillet ?

A lire aussi