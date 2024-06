Paris 2024 – L’agence Auditoire accompagne Banque Populaire et Caisse d’Epargne sur le Relais de la Flamme

A l’occasion du Relais de la Flamme Olympique de Paris 2024, Banque Populaire et Caisse d’Epargne s’offrent également un « Tour de France » avec un dispositif promotionnel dédié.

Traversant plus de 400 villes dans 65 territoires, le relai de la flamme offre un moment de partage et de visibilité intéressant pour les banques régionales et l’autre parrain officiel Coca-Cola. Environ 22 000 km seront ainsi parcourus en France hexagonale et Corse pendant près de 3 mois.

A la manière de la Caravane Publicitaire du Tour de France, Banque Populaire et Caisse d’Epargne partent à la rencontre du public avec un véhicule évènementiel présent en amont des porteurs de la Flamme. Un stand pour chaque banque est également présent sur la ville étape qui accueille l’allumage du chaudron. Un show est également réalisé dans le cadre de l’animation du site de célébration avant l’arrivée du dernier porteur de flamme.

« Depuis plus d’un an, nos équipes travaillent ensemble à l’élaboration de cette activation grand public hors norme ! »

« Pour la partie opérationnelle, Auditoire, agence expérientielle lead du projet, s’est associée à Ideactif, agence spécialiste de l’itinérance avec notamment près de 25 ans d’expérience sur le Tour de France » nous précise Aurélie Bonnet, directrice Conseil pour l’agence Auditoire. « Nous avons ainsi conçu et déployé non pas un mais deux concepts de marque, pour Banque Populaire et Caisse d’Epargne, afin de donner vie à leur partenariat avec le Relais de la Flamme Olympique et Paralympique de Paris 2024. Depuis plus d’un an, nos équipes travaillent ensemble à l’élaboration de cette activation grand public hors norme ! »

Au total, la préparation de ce dispositif a nécessité 15 mois de travail. Pour la tournée, c’est une équipe opérationnelle de plus de 80 personnes qui est déployée sur le terrain.