Élégance en action : comment intégrer la mode sportive dans un style quotidien

Pas toujours évident de supporter la pression quotidienne et par certains moments, vous avez l’impression d’être totalement dépassé. De ce fait, il est primordial d’établir votre propre confort en investissant dans des vêtements capables de s’adapter à toutes sortes de circonstances.

Comment adopter un look Athleisure ?

Rassurez-vous, la démarche reste extrêmement simple à partir du moment où vous comprenez les bases. D’ailleurs, il existe une multitude de possibilités comme la combinaison d’un jean homme ajusté et d’un t-shirt large. L’inverse reste possible pour les femmes en combinant un pantalon oversize avec un crop top. Le jean reste un élément central, car vous pouvez parfaitement adopter un look plus sportif, décontracté ou plus habillé. Tout dépend de l’association avec les autres pièces vestimentaires.

Pour arborer une belle allure avec un style décontracté, investissez dans une bonne paire de baskets. C’est une excellente façon d’affirmer votre personnalité avec encore une fois une pièce polyvalente. Cependant, évitez de vous orienter vers des couleurs marquantes, car vous éprouverez plus de difficultés pour les associer avec le reste de votre garde-robe.

L’association d’un pantalon de survêtement

Avec la variété des matières, des styles et des couleurs, on peut dire qu’il existe une infinité de possibilités. Selon votre envie, vous pourriez vous orienter vers une tenue uniforme ou au contraire jouer sur les contrastes. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises solutions, car tout dépend de votre personnalité. Pour y voir plus clair, nous allons vous proposer quelques options. Enfilez un pantalon de survêtement dans lequel vous êtes à l’aise avec de préférence une coupe ajustée. Ensuite, vous construisez votre look autour de cette pièce maîtresse.

Vigilance au niveau des chaussettes, de préférence de la même couleur que le pantalon de survêtement afin de mettre l’accent sur vos chaussures. Pour une tenue plus sophistiquée, tout en conservant un look sportif, n’oubliez pas d’investir dans des accessoires complémentaires. Avec un survêtement gris, impossible de vous tromper avec un t-shirt de la même couleur ou avec des nuances de blanc. Dans les deux cas, vous adoptez une tonalité neutre, ce qui vous permet de porter cette tenue vestimentaire à n’importe quel instant.

L’intérêt du sweat à capuche

Encore une fois, c’est un vêtement de sport incontournable vous garantissant un véritable confort dans vos activités quotidiennes. Voilà pourquoi, il est primordial de l’intégrer dans votre tenue en le couplant avec un bas plus habillé ou un simple bas de survêtement. Les effets de superposition sont également très intéressants en jouant avec un t-shirt large ou en vous orientant vers une veste sans manches. Si vous n’êtes pas encore habitué au look sportif, choisissez des couleurs neutres comme le blanc, le noir, le gris ou encore le bleu. L’association n’en sera que plus facile avec les autres pièces vestimentaires.

N’oubliez pas de privilégier le confort

L’intégration d’une tenue sportive doit être synonyme de confort. Ainsi, vous êtes à l’aise en toutes circonstances, sans vous détourner de l’élégance. Pour adopter ce style, commencez par investir dans les pièces maîtresses comme les baskets, le pantalon de survêtement, le sweat à capuche et l’indémodable jean.