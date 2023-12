Equipementier : adidas en discussion avec l’AS Monaco ?

Il y a quelques jours, l’AS Monaco nous confiait sa volonté de lancer « une consultation du marché » concernant le dossier équipementier pour les saisons à venir.

Sous contrat avec Kappa jusqu’en 2025, le club de la principauté compte bien faire monter les enchères pour son prochain accord. « Nous allons lancer une consultation du marché pour ouvrir la possibilité à d’autres équipementiers de s’associer à l’image de marque de l’AS Monaco. Kappa est parfaitement au courant et les dirigeants de la marque, avec lesquels nous entretenons une excellente relation, comprennent la volonté pour le club de sonder le marché » nous a précisé Thibaut Chatelard, Directeur Marketing et des Revenus de l’AS Monaco, dans une longue interview. « Nous sommes d’ailleurs dans une très bonne dynamique avec Kappa car, saison après saison, nous augmentons assez fortement nos ventes de merchandising et de maillots, ce qui est plutôt un bon indicateur d’une relation qui fonctionne bien entre un club et son équipementier ».

Des discussions avec adidas ?

Selon Foot Mercato, « des discussions ont déjà eu lieu en amont de la consultation avec plusieurs marques, dont adidas ». Le média rappelle que la marque aux trois bandes est déjà présent à Monaco en tant qu’équipementier de l’AS Monaco Basket depuis cette saison.

« La marque aux trois bandes, qui a déjà équipé l’ASM à deux reprises entre en 1985 et 1988 et entre 1990 et 1998, n’a plus de club majeur en Ligue 1 et s’interroge sur la prolongation de son partenariat avec l’Olympique Lyonnais » ajoute Sébastien Denis, Rédacteur en chef de Foot Mercato. Le contrat entre l’OL et adidas doit prendre fin en 2025 et les discussions ne se passeraient pas très bien.

Bien évidemment, les clubs et les équipementiers échangent régulièrement entre eux et les fuites ici et là font parties du processus. Récemment, le média catalan Diario Sport publiait un article faisant état de discussions entre le FC Barcelone, New Balance et Puma.

