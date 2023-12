Ligue 1 – L’agence Samba Digital poursuit avec LFP Media pour sa stratégie Social Media à l’international

Pour continuer son travail à l’international sur les réseaux sociaux, la Ligue de Football Professionnel (LFP) va étendre sa collaboration avec l’agence Samba Digital.

Dans le détail, ce nouveau contrat concerne désormais l’ensemble des réseaux sociaux sur les territoires anglophones, hispanophones, lusophones, indiens et africains. Samba Digital gérera également la version internationale du site internet de la Ligue 1 Uber Eats.

« Le contrat court a minima jusqu’en 2025 » nous précise Jean-Philippe Dubois, Directeur France de Samba Digital. « Nos équipes sont basées dans les territoires ciblés donc nous avons des ressources aux US, Brésil, Mexique, Argentine, Afrique de l’Ouest, Inde… »

« Depuis 6 ans, Samba accompagne le développement de la Ligue 1 Uber Eats sur les réseaux sociaux anglais ou portugais notamment. Cette période a vu nos fans étrangers passer de 1 à 30 millions, pesant même jusqu’à 94% des abonnés à notre page Tiktok. Nous sommes donc ravis de poursuivre et d’étendre notre collaboration avec Samba, pour faire croitre et engager cette base de fans à l’international, en innovant et en investissant de nouveaux territoires comme l’Inde ou l’Afrique Sub-Saharienne. » ajoute David Labrune, Directeur Droits Médias Internationaux de LFP Media, dans un communiqué.

Dans le détail, Samba Digital sera en charge de la production des contenus, ainsi que de l’animation des différents réseaux sociaux (Facebook, X, TikTok), « en lien étroit avec le Département international de LFP Media ».

« Samba Digital mettra également à disposition son studio créatif pour produire des designs et vidéos engageants et adaptés à chaque marché » ajoute le communiqué.

