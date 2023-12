Rugby – 11 équipementiers différents pour les 24 équipes engagées en Investec Champions Cup 2023-2024

Alors que les matches de poules de la Champions Cup 2023-2024 débutent ce vendredi, Sport Buzz Business fait le point sur les équipementiers des équipes engagées.

Ça approche ! Les deux premières rencontres de l’Investec Champions Cup (nouveau naming signé pour 5 ans) auront lieu ce vendredi. Et si on ne sait pas encore qui succédera au Stade Rochelais, on connaît en revanche les 11 équipementiers des 24 équipes engagées. Pour rappel, 8 clubs français participent à la compétition européenne de l’EPCR.

11 équipementiers différents

Au petit jeu du nombres d’équipes, c’est Macron, la marque italienne, qui domine la compétition avec 6 clubs (Cardiff, Connacht, Glasgow, Lyon, Northampton, Sale). Derrière, on retrouve la marque britannique Castore avec 4 clubs (Bath, Harlequins, Leinster, Saracens). Le podium est complété par Nike avec 3 clubs (tous français).

Kappa (2 équipes), semble également avoir un penchant pour les clubs français en équipant Bordeaux-Bègles et le Stade Français.

La bataille des équipementiers pour l’Investec Champions Cup

Macron : 6 (Cardiff, Connacht, Glasgow, Lyon, Northampton, Sale)

Castore : 4 (Bath, Harlequins, Leinster, Saracens)



Nike : 3 (Racing 92, Toulon, Toulouse)

Le Coq Sportif : 1 (Bayonne)

Samurai : 2 (Exeter, Leicester)

adidas : 2 (La Rochelle, Munster)

Kappa : 2 (Bordeaux-Bègles, Stade Français)

BLK : 1 (Stormers)

Kukri : 1 (Ulster)

Puma : 1 (Blue Bulls)

O’neills : 1 (Bristol)

Les maillots des 24 équipes de la Champions Cup 2023/2024

Si certaines marques et certains clubs profitent de la Champions Cup pour sortir un maillot spécial, un maillot third le plus souvent (comme la majorité des clubs français), d’autres se contenteront de leur maillot domicile ou extérieur.

Bath – Castore

Bayonne – La Coq Sportif

Blue Bulls – Puma

Bordeaux-Bègles – Kappa

Bristol – O’neills

Cardiff – Macron

Connacht – Macron

Exeter – Samurai

Glasgow – Macron

Harlequins – Castore

La Rochelle – adidas

Leicester – Samurai

Leinster – Castore

Lyon – Macron

Munster – adidas

Northampton – Macron

Racing 92 – Nike

Sale – Macron

Saracens – Castore

Stade Français – Kappa

Stormers – BLK

Toulon – Nike

Toulouse – Nike

Ulster – Kukri

