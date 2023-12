Golf : vers la fin de l’association légendaire entre Tiger Woods et Nike ?

« No Laying Up », un podcast américain, révèle cette semaine que Tiger Woods pourrait se séparer de Nike dans les semaines qui viennent. Le golfeur américain est associé à la marque à la virgule depuis 1996.

Ce pourrait être un tremblement de terre sur la planète golf. Va-t-on vivre la fin de l’histoire d’amour (et surtout de business) entre Tiger Woods et son équipementier de toujours Nike ? C’est en tout cas ce qu’avance le podcast américain dédié à la petite balle blanche « No Laying Up ».

NLU, qui a déjà révélé de grosses informations comme les départs de certains golfeurs du PGA Tour pour le LIV Golf, annonce dans son dernier numéro, publié ce lundi 4 décembre, que Tiger Woods pourrait disputer son dernier tournoi habillé par la célèbre virgule, ce week-end.

🚨✔️👀 #END OF AN ERA? Tiger Woods could be parting ways with NIKE.

A new report suggests Tiger Woods could be splitting from longtime partner Nike as early as this month.

Nike is believed to have paid Woods hundreds of millions of dollars since signing the superstar in 1996, when he was just 20 years old.https://t.co/HBw5ZB1LzC pic.twitter.com/Pcr09Z0O6X

— Front Office Sports (@FOS) December 5, 2023