Black Friday Zwift : 2 offres exceptionnelles (Zwift Ride et Wahoo KICKR CORE 2) jusqu’à 200 euros de réduction

ParYvan Romieu
28 novembre 2025
black friday zwift black friday zwift

À l’occasion du Black Friday, Zwift dévoile deux promotions attractives pour tous ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement indoor. La marque propose des réductions importantes sur son écosystème connecté, incluant le Zwift Ride avec KICKR CORE 2 et le nouveau Wahoo KICKR CORE 2 équipé du système Zwift Cog & Click.

Black Friday : Zwift Ride avec KICKR CORE 2 : 200 euros de réduction

zwift-ride-with-kickr-core-2-all-in-one-cycling-setup_5000x

La première offre concerne le pack Zwift Ride avec KICKR CORE 2. Son tarif passe à 999,99 euros, soit une réduction immédiate de 200 euros. Ce produit figure parmi les solutions les plus complètes pour les cyclistes désireux de s’entraîner dans un environnement immersif et personnalisable. Le Zwift Ride permet un pilotage simplifié et une expérience fluide au cœur de la plateforme, combinée à la stabilité et à la précision du KICKR CORE 2.

Black Friday : Wahoo KICKR CORE 2 + Zwift Cog & Click : 150 euros de réduction
Wahoo_KICKR_CORE_2_-_2_Months_Zwift_5000x

La seconde promotion porte sur le KICKR CORE 2 associé au système Zwift Cog & Click, proposé au prix de 399,99 euros, soit une réduction de 150 euros. Cette configuration offre un setup compact, intuitif et performant, idéal pour les cyclistes recherchant un home trainer polyvalent. Le Zwift Cog & Click permet notamment un changement virtuel de transmission, améliorant la simplicité d’utilisation et ouvrant l’accès à une large compatibilité de vélos.

Zwift renforce son positionnement sur le marché du home training

Avec ces deux offres Black Friday, Zwift confirme sa volonté de rendre l’entraînement connecté plus accessible tout en renforçant sa position sur un marché en forte croissance. Ces promotions représentent une opportunité intéressante pour les cyclistes souhaitant s’équiper ou renouveler leur matériel avant l’hiver, dans un contexte où le home training s’impose comme une pratique clé au sein de l’écosystème sport et technologie.

