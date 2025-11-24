À l’occasion du Black Friday, Shokz propose une série de réductions allant jusqu’à 36 % sur plusieurs modèles phares de sa gamme. Pionnier de l’audio à oreilles libres, la marque continue d’innover avec des produits pensés pour les sportifs qui recherchent à la fois confort, sécurité et performance sonore.

Parmi les offres les plus attractives, le nouveau Shokz OpenRun Pro 2 bénéficie d’une baisse de prix particulièrement intéressante. Affiché à 159,00 € au lieu de 199,00 €, ce modèle haut de gamme offre une qualité sonore améliorée et des fonctionnalités avancées adaptées aux entraînements intensifs.

Le Shokz OpenRun Pro 2 se distingue notamment par une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 12 heures, idéale pour les longues sessions de sport ou les utilisations quotidiennes. Il intègre des microphones à réduction de bruit permettant des appels clairs, même face à des rafales de vent ou en environnement extérieur bruyant. Son arceau en alliage nickel-titane assure une grande durabilité tout en offrant un maintien stable et confortable, même lors d’activités très dynamiques.

Avec ces promotions Black Friday, Shokz renforce sa position sur le marché de l’audio sportif en proposant des équipements fiables et adaptés aux besoins des athlètes comme des utilisateurs réguliers. Les réductions appliquées sur la gamme représentent une opportunité intéressante pour investir dans un casque à conduction osseuse performant, pensé pour combiner sécurité et expérience sonore de haut niveau.