Famille de Mbappé : découverte des proches du talentueux footballeur

Né le 20 décembre 1998, Kylian Mbappé Lottin est un nom devenu synonyme de talent exceptionnel dans le monde du football. Nouvel attaquant du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France, Mbappé a déjà connu une carrière brillante. Connu pour ses dribbles, sa vitesse et sa finition, il est considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de sa génération.

Cela dit, le soutien de la famille est essentiel pour la carrière d’un athlète. La superstar française progresse grâce au soutien infatigable de sa famille, et ce billet se propose de mettre la lumière sur ses proches. Rencontrons sans plus tard la famille de Mbappé :

Wilfried Mbappé

Kylian Mbappé est né à Paris dans une famille modeste de la classe moyenne. Son père, Wilfried Mbappé, est né à Douala, au Cameroun, et s’est ensuite installé en France. Il a largement contribué à la carrière de footballeur de son fils, qu’il a entraîné dès son plus jeune âge. Il a grandi aux côtés de ses six frères et sœurs, dont Pierre Mbappé, qui se passionne également pour le sport en tant que consultant en football.

Le père de Mbappé famille a commencé sa carrière comme footballeur professionnel. Il a ensuite déménagé en France pour poursuivre sa carrière sportive et s’est installé à Bondy, où il est devenu l’entraîneur de football de la communauté. Il a aidé les enfants à développer leur talent pour le football. Il a ensuite rejoint l’AS Bondy, l’un des clubs les plus renommés de la ville, où il a été coach pendant 25 ans et a occupé plusieurs postes.

Il a été nommé directeur sportif des moins de 10 ans aux moins de 17 ans. Après avoir quitté l’AS Bondy, il est devenu agent de football. Il a longtemps été l’agent de Kylian Mbappé avant que ce dernier ne rejoigne l’agence sportive WME. Son rôle actif dans la carrière de son fils est évident, comme en témoignent ses propos lors d’une interview : « Kylian a réalisé tous mes rêves. »

Fayza Lamari

Lamari est la mère de Mbappé famille et son agent. Elle est là depuis le début, guidant Kylian à travers les négociations de contrat et le monde général du football de haut niveau. Elle l’a accompagné tout au long de sa vie professionnelle, organisant son transfert de Monaco au PSG, ses renouvellements de contrat dans la capitale et, bien sûr, son départ pour l’Espagne.

La quinquagénaire est née à Bondy, mais ses parents appartenaient à une ethnie berbère de la Kabylie, dans le nord de l’Algérie. Ancienne handballeuse de l’AS Bondy et de l’équipe de France de handball, elle a raccroché les crampons et s’est tournée vers le monde du sport business. Lamari a finalement commencé à agir en tant qu’agent de son fils.

Elle a la réputation d’être une redoutable négociatrice pour Kylian Mbappé famille, et c’est elle qui a été chargée de désamorcer la bombe lorsqu’il a déclaré en 2021 qu’il voulait quitter le PSG. « Le père de Kylian Mbappé voulait qu’il reste et l’avocat et moi voulions qu’il parte. Mais ce n’est pas nous qui décidons. », explique-t-elle calmement au Parisien.

Ethan Mbappé

Kylian Mbappé et sa famille semblent être tous passionnés de sports. Il est peut-être l’un des meilleurs sportifs du monde, mais il n’est pas le seul à avoir porté le nom Mbappé au sein du club français Paris Saint-Germain. Le jeune homme Kylian Mbappé famille de 24 ans est le frère aîné d’Ethan Mbappé, 17 ans, un autre prodige potentiel du football.

Milieu de terrain central gaucher, capable de se projeter vers l’avant ou de jouer en profondeur, Ethan pratique un jeu plus réfléchi et technique que tape-à-l’œil et avide de buts. Il a rejoint le centre de formation du PSG à l’âge de 16 ans, environ cinq ans après l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance de Monaco.

Il vient d’être recruté par le Losc. Il pourrait bientôt disputer sa première saison complète en championnat, malgré la blessure qu’il a contractée lors du match de préparation du LOSC contre Genk (2-2) le samedi 23 juillet.

Jirès Kembo-Ekoko

Jires, le grand frère adoptif de Kylian, est un footballeur professionnel et fait partie de la Famille de Mbappé. En effet, il a été élevé dès son plus jeune âge par les parents de Kylian, qui l’ont adopté. Ekoko a commencé ses premiers pas en 2001 à l’Association Sportive de Bondy. Il a été ensuite formé à Rennes, puis a fait plus de 100 apparitions en Ligue 1 avant de rejoindre les Émirats arabes unis et le Qatar.

Il a récemment joué en Turquie avec Bursaspor, mais est devenu agent libre à la fin de la saison dernière. Contrairement à Kylian Mbappé et sa famille, Jirès est très discrète sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle.