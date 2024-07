Le Real Madrid entre dans l’histoire du football business avec des revenus qui dépassent pour la première fois 1 milliard d’euros

Hier, le Real Madrid a présenté ses résultats financiers pour la saison 2023-2024. Le club madrilène entre dans l’histoire du football business avec un nouveau record historique.

Dans le détail, le Real Madrid annonce avoir réalisé 1,073 milliard d’euros de revenus d’exploitation, soit une augmentation de 27% (230M€) par rapport à la saison 22-23. Le club qui accueille Kylian Mbappé cet été se vante ainsi d’être le premier club de football à dépasser le milliard d’euros de revenus.

Un « chiffre d’affaires » record qui ne prend pas en compte les ventes de joueurs et qui s’appuie sur les droits TV, les recettes matchay et le sponsoring et tournées internationales. La saison passée, le club espagnol a notamment signé un contrat avec HP qui est dorénavant le sponsor visible sur la manche des maillots. Sur le terrain, le Real a également gagné l’UEFA Champions League ce qui lui a assuré des revenus en hausse grâce aux primes.

Des revenus records donc qui devraient logiquement continuer de progresser si le club maintien son niveau sportif. Car le club va dorénavant commencer à pouvoir tirer partie au maximum des rénovations du stade Santiago Bernabeu.

Le Club clôture l’exercice 2023/24 avec un bénéfice après impôt de 16 millions d’euros, en hausse de 32% par rapport à l’exercice précédent.

A lire aussi