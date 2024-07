Kappa dévoile les nouveaux maillots 2024-2025 du FC Versailles s’inspirant des sols versaillais (parquet et carrelage)

Aujourd’hui, Kappa a dévoilé les nouveaux maillots 2024-2025 du FC Versailles, club de National qui vient de rejoindre l’équipementier italien comme nous vous l’annoncions il y a quelques semaines.

Comme à son habitude, Kappa a soigné le design et le storytelling en s’inspirant des sols versaillais (parquet et carrelage). Deux nouveaux maillots « banger » qui devraient séduire une cible bien plus large que le supporter du club dans lequel a récemment investi le pilote de Formule 1 Pierre Gasly.

Sur la face avant des maillots, on retrouve l’inscription « Football Club de VERSAILLES », plutôt rare et élégant pour être souligné. Des maillots vendus au prix de 85 euros (95€ en manches longues).

« On vend un football un peu différent, un peu plus Lifestyle » nous confiait en juin Rémi Garnier, Country Manager Kappa France, dans une longue interview. Ces dernières années, la marque italienne a pris un malin plaisir à sortir des maillots de football au look très mode, comme pour Venise. « Nous sommes une marque challenger. Il faut être réaliste et humble. Pour autant, on essaie de raconter de belles histoires. On a cette capacité à être beaucoup plus agile que d’autres équipementiers, à essayer de mettre en valeur un ensemble de partenaires que nous avons et pas simplement l’AS Monaco. On ne vend pas un million de maillots mais c’est hyper important pour nous de lier le monde amateur au monde professionnel. Et c’est ce qu’on s’attache à faire depuis 15 ans en France. Kappa a une énorme présence dans le monde amateur. » En mars dernier, l’équipementier avait notamment dévoilé des maillots très appréciés pour le petit club de Rungis évoluant en Régional 3.

« une ode au parquet versaillais et son motif emblématique de l’histoire de France »

« Le maillot domicile 2024-25 est une ode au parquet versaillais et son motif emblématique de l’histoire de France. Ce parquet est le symbole de l’art de vivre à la française du XVIIème au XIXème siècle. Constitué sous forme de panneaux en bois généralement en chêne, ce type de parquet tient son nom du château de Versailles pour lequel le motif a été créé afin de remplacer les sols du château à l’époque en marbre » explique Kappa dans son communiqué. « Le nouveau maillot domicile se compose d’un maillot à dominante bleu avec le motif parquet Versaillais appliqué en all over sur la face avant du maillot en doré. Il est complété par un short et des chaussettes bleues. »

Pour le maillot extérieur, Kappa a misé sur le blanc et le bleu navy en s’inspirant « de l’élégance des sols à cabochons utilisés depuis le XVIIIème siècle. Le carrelage cabochon est un classique des dallages anciens français connu pour son carreau octogonal. Sous Louis XV et la Régence, le dallage à cabochons est l’un des plus employés, notamment dans les châteaux et hôtels particuliers ; il est signe de luxe et de raffinement. »

Un maillot away exhibé fièrement sur Instagram par Pierre Gasly, récent actionnaire du club.

Bientôt un sponsor maillot pour tout gâcher ?

Reste à savoir si le club apposera un sponsor principal sur la face avant de ces maillots. Une enseigne spécialisée dans les sols type Saint Maclou et la boucle serait bouclé…Pour la prolonger la boutade, précisons que l’enseigne appartient à la famille Mulliez dont fait partie Alexandre Mulliez, le nouveau propriétaire du FC Versailles avec Fabien Lazare depuis plusieurs mois.

A défaut d’avoir un futur sponsor sur le maillot (ce qui ne semble pas prévu), la « marque club » se voit évidemment renforcée avec ces tuniques qui vont être vues des millions de fois dans les prochaines heures et dont les critiques seront évidemment très positives. Une campagne shootée par le photographe Ethan White au château de Dampierre en Yvelines.

L’année dernière, les maillots conçus par adidas arboraient le logo de Konbini sur la face avant.

