« Financiarisation du football » – CVC Capital et des dirigeants du foot français entendus par le Sénat ce jeudi (live vidéo)

Ce jeudi 20 juin, le Sénat organise une table ronde sur la « financiarisation du football ». Des dirigeants de clubs français et de CVC Capital seront auditionnés par la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport.

Dans le cadre de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français, le Sénat poursuit ses entretiens et ses échanges avec certains acteurs.

A 10h30, la table ronde accueillera Jean-Michel Aulas, vice-président délégué de la Fédération française de football, Président de la LFFP et ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Pierre Caillot, président du conseil d’administration et directeur général du Stade de Reims, Joseph Oughourlian, président du RC Lens, Olivier Letang, président-directeur général du Lille Olympique Sporting Club (LOSC) et Maarten Petermann, représentant du fonds Merlyn Partners, propriétaire du LOSC.

Un évènement que vous pourrez suivre en live streaming notamment sur la chaîne Youtube du Sénat.

Un peu plus tard dans la journée, à 16H, la commission entendra Jean-Christophe Germani, président et Edouard Conques, managing director de CVC Capital partners. Une audition qu’il sera également possible de suivre en direct.

Ces dernières semaines, le Sénat a notamment entendu Philippe Diallo (Président de la FFF), Jaume Rourès (Président de Mediapro), Jean-Marc Mickeler (DNCG), Christophe Bouchet (ancien président de l’OM), Pierre Maes (consultant) ou encore Jean-Michel Roussier (ex Téléfoot et président du HAC).