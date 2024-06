Paris 2024 – La cérémonie d’ouverture filmée par des téléphones Samsung S24 installés sur les bateaux des délégations

Partenaire Mondial des Jeux Olympiques, Samsung va mettre à disposition sa technologie et ses produits pour proposer des contenus au plus proche de l’action, notamment lors de la Cérémonie d’Ouverture organisée sur la Seine.

En collaboration avec le Comité International Olympique (CIO) et l’OBS (Service Olympique de Radiotélévision), Samsung promet déjà une immersion au plus près des athlètes.

Pour « rapprocher les fans de l’action et leur donner un aperçu intime des réactions des athlètes au cours de ce voyage unique », Samsung va installer plus de 200 téléphones portables Galaxy S24 Ultra sur 85 bateaux utilisées pour la cérémonie d’ouverture. Les smartphones qui joueront le rôle de « caméras embarquées » seront notamment présents sur les embarcations des délégations nationales à l’avant (la proue) et sur les côtés. « Les images en haute-résolution seront partagées et diffusées via un réseau 5G exclusif mis en place par Orange ».

De quoi offrir aux télévisions du monde entier des images au plus proche de l’évènement et de placer les spectateurs aux premières loges. Pour rappel, des milliers d’athlètes olympiques vont naviguer sur la Seine dans des bateaux aux couleurs des différents pays lors de la Cérémonie d’Ouverture, qui pour la première fois, se déroulera à l’extérieur d’un stade. Le défilé partira du pont d’Austerlitz pour un périple de 6 kilomètres au cœur de Paris avec un grand final au Trocadéro.

« En tant que diffuseur hôte des Jeux Olympiques, nous sommes extrêmement enthousiastes de ce partenariat avec Samsung qui apportera une perspective vraiment originale à Paris 2024, faisant évoluer la façon dont les fans vivent les Jeux Olympiques et Paralympiques », explique Yiannis Exarchos, directeur général de l’OBS. « Les dernières innovations mobiles de Samsung permettront à des millions de fans à travers le monde de vivre et de sentir l’esprit, l’action et l’émotion de la Cérémonie d’Ouverture et des compétitions de voile aux côtés de leurs athlètes préférés. »

« Dans une société de plus en plus connectée, la technologie mobile Samsung Galaxy a permis d’approfondir et de transformer les relations des utilisateurs avec le monde, où qu’ils se trouvent. En tant que Partenaire Mondial depuis près de 3 décennies, nous savons à quel point il est important de créer et de rendre possibles les mêmes connexions lors des Jeux Olympiques et Paralympiques », ajoute Stephanie Choi, Vice-Présidente exécutive et responsable marketing de la division Mobile eXperience de Samsung Electronics. « Nous sommes honorés de travailler étroitement avec le CIO et l’OBS pour proposer des images de haute qualité qui feront partie d’une série de premières se déroulant à l’occasion de Paris 2024 et qui placeront les fans, qu’ils soient chez eux ou sur place, encore plus proches de l’effervescence. ».

Outre ces « caméras embarquées » à bord des bateaux, Samsung déploiera le même dispositif pour les compétitions de voile à Marseille en installant des Galaxy S24 Ultra sur chaque bateau participant à la compétition.

