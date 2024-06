UTMB Group gonfle le prize money de ses principales courses de trail running

Cette semaine, UTMB Group a dévoilé officiellement le prize money de ses principales courses de trail running pour 2024.

Les prize money sont multipliés par un peu plus de 2 pour les Majors et Finals du circuit UTMB World Series, avec une égalité entre les hommes et les femmes et la parité sur toutes les distances.

Un prize money qui est également associé en terme de communication à Hoka, la marque de chaussures devenue récemment partenaire-titre (Naming) de l’UTMB Mont-Blanc.

L’UTMB, la course emblématique de 171 km et 10 000m de dénivelé positif, prévoit une dotation de 20 000 euros pour le vainqueur.