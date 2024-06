Paris 2024 – Ralph Lauren dévoile les tenues de Team USA pour les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques

A un peu plus d’un mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, la marque Ralph Laurent a dévoilé les tenues que porteront les athlètes du Team USA lors de la cérémonie d’ouverture et de clôture.

Encore plus qu’ailleurs, ces JO organisés à Paris revêtiront un enjeu d’images important pour les marques de mode qui habilleront les délégations. Sur la Seine, le défilé sera donc évidemment « fashion » et devrait réserver quelques bonnes surprises.

Pour les Etats-Unis, Ralph Lauren a confectionné des uniformes qui « mettent en valeur le style américain emblématique ».

« Cet été, Paris est le théâtre où la mode et le sport s’entrechoqueront sur la scène auprès d’une audience mondiale et c’est incroyablement excitant », commente David Lauren, directeur de la marque et de l’innovation chez Ralph Lauren Corporation.

Pour le design des différentes pièces de ce vestiaire, Ralph Lauren explique notamment s’être inspiré de la ville hôte, dynamique et vibrante, ainsi que du riche héritage du sport olympique et paralympique. L’esprit patriotique est reflété avec les couleurs du pays que sont le rouge, le blanc et le bleu. Des couleurs que l’on retrouve également sur les tenues confectionnées par Berluti pour l’Equipe de France.

Des vestes Ralph Lauren x Team USA à 2 500€

Pour la cérémonie d’ouverture, les athlètes du Team USA porteront notamment un blazer en laine à simple boutonnage avec des liserés rouges et blancs et une chemise oxford rayée associée à un jean fuselé et une chaussure classique en daim. Comptez 2 500€ pour vous offrir la veste, 1 000€ pour la chemise, 500€ pour le jean.

L’uniforme américain de la cérémonie de clôture se caractérise par une veste sportive de style moto associée à un denim blanc et un polo du programme personnalisé « Create Your Own » de la marque. Comptez 2 500€ pour vous offrir la veste.

« Ralph Lauren a une fois de plus créé des designs qui capturent non seulement l’essence du style américain, mais incarnent également l’esprit et la fierté de l’équipe américaine », ajoute Sarah Hirshland, Présidente du Comité olympique et paralympique américain. « Alors que les athlètes de l’équipe américaine se préparent à représenter les États-Unis aux prochains Jeux olympiques et paralympiques, ce vêtement emblématique sert de symbole d’unité et d’inspiration à la fois pour notre équipe et pour les millions de fans qui les encourageront. »

A lire aussi