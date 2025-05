Louis Vuitton présente sa nouvelle malle trophée et une signalétique pour le Grand Prix de Monaco 2025, qui a lieu ce dimanche 25 mai. L’occasion pour la marque française de renforcer son lien avec l’univers de la Formule 1 et l’élégance de la Principauté monégasque.

À l’occasion du Formula 1 Tag Heuer Grand Prix de Monaco 2025, Louis Vuitton dévoile sa nouvelle malle trophée et signe une présence remarquée sur le bord du circuit mythique de Monte-Carlo, alliant tradition, innovation et excellence. Fidèle à son héritage, la Maison célèbre son partenariat avec la Formule 1, marquant l’événement par une signalétique créative et dynamique à son image, visible en bord de piste du 23 au 25 mai.

Des valeurs communes

Dans le cadre du 75e anniversaire de la Formule 1, le huitième Grand Prix de la saison met en avant la nouvelle signature visuelle de Louis Vuitton, « La Victoire Voyage en Louis Vuitton ». Ce partenariat souligne les valeurs communes des deux marques : excellence, audace et innovation, tout en renforçant les liens entre la Maison et le sport automobile.

Symbole de cette union, cette malle trophée, conçue sur mesure pour l’édition 2025, est fabriquée à la main dans l’historique atelier d’Asnières. Revêtue pour la première fois d’une toile Monogram rouge, elle arbore le V de la Victoire, en hommage aux couleurs de Monaco. Ce chef-d’œuvre d’artisanat illustre le lien entre les ateliers de la Maison et les paddocks des écuries : une même quête de précision, d’élégance et de performance.

Ce n’est pas la première incursion de Louis Vuitton dans le monde de la course. Dès 1897, Georges Vuitton imaginait des malles adaptées à l’automobile. La Maison a ensuite organisé ses propres rallyes et concours d’élégance, renforçant son ancrage dans cet univers. Depuis 2021, elle accompagne le Grand Prix de Monaco avec ses iconiques malles trophée, soulignant sa volonté de transformer chaque victoire en moment inoubliable.

En s’associant à cet événement de prestige, Louis Vuitton illustre donc la rencontre entre mode, culture et sport, réaffirmant sa place dans la légende de la Formule 1 et son attachement durable à l’élégance monégasque.

À lire aussi :