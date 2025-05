À l’occasion des 24 Heures du Mans 2025, qui se tiendront du 11 au 15 juin, Kappa présente sa nouvelle collection à l’image du mythique circuit.

Pour la deuxième année consécutive, Kappa s’associe aux 24 Heures du Mans en tant qu’habilleur officiel sportswear. À cette occasion, la marque italienne dévoile une nouvelle collection exclusive, inspirée par l’univers du circuit et pensée pour les passionnés de sport automobile et de style.

La collection 2025 s’articule autour de trois lignes complémentaires :

Le Team kit

Reconduit cette année, ce Team kit est destiné aux membres des équipes officielles. Il est conçu pour l’action, il allie sobriété, fonctionnalité et robustesse, fidèle à l’esprit technique de Kappa.

La Fan wear

La Fan wear se renouvelle totalement avec deux capsules fortes. La première rend hommage aux fins de journée sur le circuit, avec des tons noirs rehaussés de dégradés violet et orange. La seconde s’inspire des vibreurs jaune et bleu emblématiques du Mans, avec un design graphique et moderne, accompagné d’un maillot collector, vendu au prix de 79 euros.

La ligne Héritage

Enfin, la ligne Héritage propose une vision plus élégante et intemporelle du sportswear, entre polos, vestes et accessoires à l’allure soignée, dans un esprit preppy à l’italienne. Comptez 69 euros pour le polo porté ci-dessous.

Où et quand découvrir cette collection ?

Cette nouvelle collection est disponible depuis le mardi 20 mai sur kappa.fr et boutique.lemans.org. Elle sera également proposée du 10 au 15 juin dans la boutique officielle Kappa au cœur du village des 24 Heures du Mans, ainsi que dans les boutiques officielles de l’événement.

À noter que cette année, c’est le roi Roger Federer qui donnera le coup d’envoi de la course, le 11 juin prochain. Il succède à une légende d’un autre sport, Zinédine Zidane. Chaque année, c’est une personnalité d’envergure internationale qui endosse ce rôle de starter officiel.

