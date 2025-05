Volkswagen et la FFF lancent le RaID to Clairefontaine : un défi unique mêlant eSport, football et mobilité électrique, pour révéler un talent FIFA et l’emmener jusqu’au temple du foot.

Les cracks de FIFA, c’est votre moment. Volkswagen, fidèle partenaire de la Fédération Française de Football depuis plus de dix ans, dévoile une activation hors norme : le RaID to Clairefontaine. Ce concept inédit mêle compétition eSport, tournoi physique et road trip urbain à bord d’un ID. Buzz 100 % électrique, transformé en véritable gaming room sur roues.

L’objectif ? Révéler un talent de l’eSport français qui aura la chance unique d’intégrer les phases finales de la eCoupe de France, l’un des tournois FIFA les plus prestigieux du pays. Un billet d’or à décrocher au terme d’un parcours intense, aussi bien virtuel que réel.

Grande finale le 22 mai

Tout a commencé en mai avec deux tournois en ligne rassemblant plus de 180 joueurs. À la clé, quatre places pour l’événement physique organisé à Paris. Pour les retardataires, une ultime chance de qualification est prévue ce jeudi 22 mai, à partir de 9 heures. Rendez-vous dans la concession Volkswagen Paris 15. Un événement exceptionnel où les participants seront coachés par le quadruple champion du monde Bruce Grannec, figure incontournable de la scène FIFA. Rien que ça.

Les six qualifiés – quatre issus du concours en ligne et deux de la dernière sélection – embarqueront ensuite pour un RaID urbain inédit. À bord de l’ID. Buzz, ils s’affronteront à chaque arrêt dans Paris, selon une règle simple : « Tu gagnes, tu restes. Tu perds, tu sors. » Jusqu’à ce qu’il n’en reste que deux.

La grande finale, diffusée en direct sur la chaîne Twitch de Zack Nani, se tiendra à Clairefontaine à 17 heures, en présence de Bruce Grannec, Kevin Gameiro et YassEncore. Un show qui devrait mêler coulisses de l’événement, décryptage entre football et gaming, et sacre du vainqueur.

Le lendemain, ce champion tentera l’impossible : défier les meilleurs joueurs français lors des phases finales de la eCoupe de France, sous les conseils de Bruce Grannec. En bref, une aventure humaine et digitale qui met à l’honneur l’engagement de Volkswagen auprès des nouvelles générations et des passionnés de gaming.

