Le RC Lens a racheté le Stade Bollaert-Delelis pour 27 millions d’euros afin de diversifier ses revenus et moderniser son antre. Il devient par conséquent le troisième club de Ligue 1 à être propriétaire de son enceinte.

Après Lyon et Auxerre, voilà le RCL. Lens a officiellement racheté le stade Bollaert-Delelis à la municipalité ce mercredi, devenant ainsi le troisième club de Ligue 1 McDonald’s à posséder son propre stade. Cette opération s’inscrit dans une stratégie visant à diversifier les sources de revenus du club.

Le stade, initialement estimé à 54,9 millions d’euros, a finalement été cédé pour 27 millions. Une réduction due à plusieurs éléments financiers et contractuels, comme l’a expliqué le maire de Lens, Sylvain Robert, lors du conseil municipal qui a validé la vente.

Pas de changement de nom pendant 20 ans

L’une des clauses interdit tout changement de nom de l’enceinte pendant 20 ans, ce qui a permis une réduction de 6,5 millions d’euros sur le prix de vente. À cela s’ajoutent 8,4 millions correspondant aux droits résiduels du club, qui bénéficiait d’un bail courant jusqu’en 2052, ainsi que 10,1 millions liés à un prêt contracté par le RC Lens auprès de la région. Le reste du montant est composé de diverses décotes.

Joseph Oughourlian, président et propriétaire du club, a exprimé son intention de moderniser le stade de 38 223 places, dont les dernières rénovations remontent à 2015, avant l’Euro 2016. Selon lui, les infrastructures commencent à vieillir et nécessitent une remise à niveau.

Zones VIP, fan-zone, nouveaux vestiaires…

Parmi les projets annoncés figurent la création de nouvelles zones VIP, l’aménagement d’une fan zone autour du stade, la rénovation des vestiaires, et d’autres travaux visant à transformer Bollaert-Delelis en un espace actif au-delà des seuls matchs de championnat. L’objectif est de faire vivre le stade tout au long de l’année, et non seulement durant les 18 matchs à domicile.

Joseph Oughourlian a également souligné l’importance de réduire la dépendance du club aux droits télévisés, source d’instabilité pour de nombreux clubs français. Il s’était d’ailleurs opposé à l’accord signé à la dernière minute l’an dernier, qui a attribué les droits de la Ligue 1 à la plateforme DAZN jusqu’en 2029 pour environ 400 millions d’euros par an.

Ce rachat offre au club davantage de marge de manœuvre financière, dans la continuité des efforts engagés cet hiver, notamment avec la réduction de la masse salariale et les départs de plusieurs joueurs clés comme Brice Samba, Kevin Danso et Przemyslaw Frankowski.

Le club a par ailleurs fait la plus grosse vente de son histoire en transférant Abdukodir Khusanov à Manchester City pour près de 50 millions d’euros. Une performance sur le marché qui n’a toutefois pas permis de compenser une saison terminée à la huitième place de Ligue 1, sans qualification européenne à la clé.

