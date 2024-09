Hellowork mise sur l’eSport avec la team « Gentle Mates » créée par Squeezie, Gotaga et Brawks

Il y a quelques jours, l’équipe eSport « Gentle Mates » et le groupe Hellowork spécialisé dans le recrutement ont officialisé la signature d’un nouveau partenariat.

Dans le cadre de cet accord, Hellowork bénéficiera d’une large visibilité autour de l’équipe fondée par Squeezie, Gotaga et Brawks. L’occasion pour la plateforme de recrutement de toucher une cible bien précise à savoir les plus jeunes d’entre nous. Le logo Hellowork est désormais présent sur les maillots des équipes et des activations seront également mises en place pour renforcer les messages promotionnels de la plateforme RH.

« Nous adresser aussi bien à ceux qui recherchent leur première expérience professionnelle qu’à ceux qui souhaitent évoluer ou se former et leur permettre d’aller à la rencontre de leur avenir »

« L’esport, et plus particulièrement Gentle Mates, nous permet de nous adresser aussi bien à ceux qui recherchent leur première expérience professionnelle qu’à ceux qui souhaitent évoluer ou se former et leur permettre d’aller à la rencontre de leur avenir. Toute la team Hellowork est fière et impatiente d’accompagner Gentle Mates ! » explique David Beaurepaire, directeur délégué d’Hellowork, dans un communiqué.

Précisons que ce partenariat a été conclu par Hopscotch Sport qui a récemment travaillé sur le Naming signé entre la Ligue A féminine de Volley et Saforelle.

