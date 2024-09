Interview : Thomas Juan-Dané, Brand activations Manager chez Renault (Maillot connecté du Paris FC aux couleurs de la Renault 5 électrique)

Partenaire du Paris FC, Renault s’invite sur le maillot third du club pour la saison 2024-2025 avec un design spécifique qui met en avant la nouvelle Renault 5 100% électrique.

Hier, le rooftop des locaux adidas dans le 2e arrondissement de Paris était plein à craquer pour le lancement de la saison 2024/25 du Paris FC. Le club de la capitale, pensionnaire de Ligue 2, a fait parler de lui niveau maillot avec la sortie d’une troisième tunique limitée à 555 exemplaires en collaboration avec Renault.

Si le succès est certain, certains ne cachent pas leur étonnement pour un maillot dont « un simple imprimé multicolore » le différencie de l’extérieur. Sa réussite n’est pas que dans son design mais bien à l’intérieur où un QR code permet aux 55 premiers acheteurs de vivre des expériences uniques avec le club.

Pour en savoir plus sur cette activation, nous avons posé quelques questions à Thomas Juan-Dané, Brand activations Manager chez Renault.

« Une opération marketing qui permet de donner un peu de cool au club et d’offrir quelque chose de sympa aux supporters »

Sport Buzz Business : Quel est le concept de ce maillot collector limité à 555 exemplaires ?

Thomas Juan-Dané : Chez Renault, on aime le chiffre 5. On voulait faire plus qu’un énième maillot en édition limitée, on voulait produire quelque chose qui ait une valeur ajoutée pour les supporters. Le Paris FC est un club populaire comme la marque Renault. Les 55 premiers qui ont acheté le maillot ont un maillot avec un QR code exclusif à l’intérieur qui leur permet, à chaque match du club avec ce maillot, de pouvoir gagner une expérience. Par exemple, samedi dernier face au FC Metz, ils ont joué avec. Le QR code était actif pendant les 90 minutes, ils ont pu le scanner et à la fin du match, il y a un des supporters qui est gagnant. Tout au long de la saison, chaque propriétaire d’un maillot avec un QR code est sûr de gagner et lorsqu’un supporter a remporté un lot, il sort du tirage au sort pour le match suivant.

SBB : Quel type d’expérience est proposée avec ce maillot connecté ?

T.J-D. : Des trucs de fou ! Moi, j’aime bien le foot et je ne pense pas avoir vu ça en Europe en tout cas. On ne voulait pas faire gagner du merchandising ou des produits Renault parce que ce sont des supporters de foot avant tout et on a bien bossé avec les équipes du club. Comme expérience, on les amène en déplacement avec l’équipe, ils ont la possibilité d’aller dîner avec Rai, de dîner avec l’entraîneur Stéphane Gilli, d’aller visiter en exclusivité le centre d’entraînement, d’avoir des maillots des joueurs… On s’est demandé ce qui plairait en tant que fan de foot, des choses réalisables, mais qui laissent un bon souvenir pour un supporter.

« Le marketing de la rareté a toujours son petit effet ! »

SBB : Cette idée est venue pendant le design du maillot ?

T.J-D. : C’est venu dans un second temps. On avait la volonté de faire un petit truc ensemble, on a réfléchi, on s’est demandé ce que pouvait faire de cool qui n’avait pas encore été fait. Les maillots capsules, c’est quand même bien à la mode, mais qu’est-ce qu’on pourrait faire en plus pour qu’il ait une valeur ajoutée. C’est l’agence Havas Play qui nous a présenté le concept et on a adhéré ! Ce qui a pris le plus de temps, c’était de trouver un bon design, parce que c’est de la création, et une fois qu’on avait trouvé et que ça a plu à tout le monde, on a dit « Go ! » et il fallait le produire à temps avant le début de la saison !

SBB : Les 55 maillots « expérientiels » ont rapidement été vendus dès le premier jour, en 55 minutes.

T.J-D. : Exactement, on a fait le drop le vendredi 13 à Maison 5 (66 rue Saint-Dominique dans le 7e arrondissement), un lieu expérientiel autour de Renault 5 ouvert pendant 3 mois du 15 juin au 15 septembre et c’était l’une des dernières activations que l’on faisait sur place.

SBB : Il y a eu du monde ?

T.J-D. : Oui ! Il y avait des gens qui faisaient la queue depuis 8h, on ouvrait à 11h, pour être sûr de l’avoir. C’était un lieu qui était dans une cour et la queue allait jusque dans la rue ! Comme quoi le marketing de la rareté a toujours son petit effet et ça prouve que les gens l’ont trouvé sympa !

« Avec le Paris FC, on a fait une opération cool sans trop se poser de question »

SBB : Ce n’est pas la première fois que Renault s’essaie au football, vous aviez même été le partenaire de l’autre club parisien, le PSG…

T.J-D. : Il y a très longtemps oui ! Enfin, il n’y a pas si longtemps que ça, mais c’était avant la direction actuelle, je pense qu’il n’y a plus personne dans la direction marketing d’aujourd’hui qui était là pendant le partenariat avec le PSG.

Cette année, pour le centenaire de l’AS Monaco, on est partenaire du club en Ligue des Champions, il y avait une opportunité d’avoir un rayonnement plus européen pour le lancement de Renault 5.

Le Paris FC, c’est différent. Vous en avez peut-être entendu parler pour le tennis, mais on a une initiative qui s’appelle « Give me 5 » où on rénove des terrains de tennis, des dojos, etc. Ça rentrait un peu plus dans ce cadre là, c’est-à-dire trouver un club populaire, où la place du foot féminin est importante au club… On trouvait sympa d’avoir un club un peu différent et où on pouvait avoir de la marge de manœuvre, parce que les mastodontes en Ligue 1, c’est toujours compliqué. On s’est bien entendu avec le Paris FC, ça s’est d’abord fait avec les présidents qui se sont rencontrés. On trouvait le projet intéressant et on verra où ça nous amène. On fait une opération marketing qui permet de donner un peu de cool au club et d’offrir quelque chose de sympa aux supporters.

SBB : Justement, est-ce que Renault attend des retombée spécifiques de cette collaboration ?

T.J-D. : Non ! Le partenariat fait partie des nombreuse choses que l’on a faite pour le lancement de la Renault 5. Le but, c’est que cette voiture soit positionnée comme une icône de la pop-culture et il y a plein de cibles à qui on veut s’adresser, le foot en fait partie parce que c’est le sport le plus populaire au monde et en tant que marque populaire, c’était aussi intéressant de toucher cette population-là. On l’a fait avec l’AS Monaco pour le marché plus européen et avec le Paris FC pour le marché français qui nous a permis de faire une opération cool sans trop se poser de questions et à priori ça plutôt bien marché !

