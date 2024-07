Les Jeux Olympiques eSport auront lieu en Arabie Saoudite en 2025

A quelques jours des JO de Paris 2024, le Comité International Olympique (CIO) a officialisé l’organisation des premiers Jeux Olympiques eSport en 2025 qui auront lieu en Arabie Saoudite.

La proposition sera présentée à la Session du CIO dans quelques jours. « Le partenariat entre le CIO et le CNO saoudien durera 12 ans et des Jeux Olympiques de l’e-sport seront organisés régulièrement » précise un communiqué.

Pour rappel, le CIO avait lancé les « Olympic Virtual Series » en 2021, sa première initiative pilote dans le domaine de l’e-sport.

D’un point de vue organisationnel, le CIO assure que ces JO du jeux vidéo et du gaming seront gérés par une structure spécialisée entièrement nouvelle et séparée des Jeux Olympiques. Il y a donc tout un modèle économique à construire autour de cette future compétition eSport. Bien évidemment, le CIO semble avoir beaucoup plus à gagner que l’eSport en lui-même, une pratique déjà bien développée d’un point de vue business.

« Nous avons beaucoup de chance de pouvoir travailler avec le CNO saoudien sur les Jeux Olympiques de l’e-sport, car il possède une grande expertise – pour ne pas dire unique – dans ce domaine avec toutes ses parties prenantes. Les Jeux Olympiques de l’e-sport bénéficieront grandement de cette expérience » ajoute Thomas Bach, président du CIO. « En nous associant au CNO saoudien, nous avons également veillé à ce que les valeurs olympiques soient respectées, notamment en ce qui concerne les titres des jeux au programme, la promotion de l’égalité des genres et l’engagement auprès du jeune public, lequel est friand d’e-sport. »

« Nous sommes une nation jeune, avec plus de 23 millions de joueurs, qui embrasse l’avenir avec de nouvelles idées et de nouveaux partenariats. Avec le soutien de Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Premier ministre, notre Royaume est devenu un carrefour mondial de l’e-sport professionnel » ajoute Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministre des Sports et président du Comité olympique et paralympique d’Arabie saoudite. « Accueillir cet événement est le résultat d’un passé riche, d’un présent passionnant et d’un avenir prometteur pour l’industrie dans le Royaume. Il s’agit d’une nouvelle étape naturelle pour nos jeunes athlètes, notre pays et la communauté mondiale de l’e-sport. »

