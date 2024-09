Les primes et les sponsors de l’UEFA Champions League « nouvelle formule » pour la saison 2024-2025

C’est aujourd’hui mardi 17 septembre 2024 que l’UEFA Champions League entre dans une nouvelle ère avec l’instauration d’une saison régulière à 36 clubs. Un nouveau format évidemment plus lucratif pour les clubs engagés.

Pour ce nouveau format prévu sur le cycle 2024-2027 qui permet d’avoir plus de clubs engagés en Champions League mais également en Europa League et Conference League, l’UEFA va augmenter ses revenus, eux qui proviennent des droits TV, du sponsoring et hospitalités, billetterie, merchandising.

En France, c’est le groupe CANAL+ qui a décroché le gros lot en s’offrant l’intégralité des 3 compétitions et les 546 matchs chaque saison ! Au moment de l’officialisation de ce contrat annoncé en 2022, le journal L’Equipe faisait état d’un contrat annuel estimé à 480 millions d’euros. « Nous avons mobilisé toutes les énergies de Canal+ » nous expliquait il y a quelques jours Thomas Sénécal, Directeur des sports du groupe CANAL+, lors de la présentation du dispositif dédié.

Le business encore plus lucratif de la nouvelle formule de l’UEFA Champions League pour 2024-2027

Avec les 3 compétitions réunissant 36 équipes et 8 matchs par équipe pour la saison régulière (6 en Conference League), plus de matchs dont de grosses affiches seront diffusés dès le début.

Pour cette saison 2024-2025, l’UEFA a planifié il y a quelques mois des revenus bruts de 4,4 milliards d’euros pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Ligue Conference et la Super Coupe. L’année dernière et avec les phases de poules, ces compétitions avaient rapporté un total de 3,7 milliards d’euros.

Avec le changement de format de ses 3 compétitions de clubs, l’UEFA table donc sur une hausse de ses revenus de +700 millions d’euros environ. Comme évoqué plus haut, ce sont majoritairement les droits TV qui nourrissent l’économie de l’UEFA.

Sur cette somme, l’UEFA va redistribuer la très grande majorité aux clubs, soit 3,317 milliards d’euros. 74,38% de cette somme iront aux clubs engagés en Champions League + Super Coupe, soit 2,467 milliards d’euros.

Les clubs engagés en Europa League se partageront un butin de 565 millions d’euros et les clubs de Conference League 285 millions d’euros.

Quelles primes pour les clubs en Champions League 2024-2025 ?

Pour cette Ligue des Champions à 36 clubs et les 8 matchs de saison régulière, l’UEFA a revu le partage des primes distribuées aux clubs.

Précisons que sur la somme de 2,467 milliards d’euros attribués à la Champions League (et la Super Coupe qui représente un total de 9M€), les clubs éliminés en barrages il y a quelques semaines se partagent 30M€ (4,29M€ par club).

Pour la répartition des primes, l’UEFA divise le partage en 3 catégories :

27,5% sont distribuées de manière égale entre les clubs pour leur participation (670M€ au total)

37,5% sont distribuées en fonction des performances et des résultats (914M€ au total)

35% sont distribuées en fonction du « value pillar » anciennement market pool (853M€)

Dans la philosophie, il est à noter que l’UEFA a augmenté de 30% à 37,5% la part des revenus distribués en fonction des performances. La part « participation » augmente également de 25% à 27,5%. La part lié aux valeurs des marchés et indices des clubs recule de 45% à 35%.

Primes de participation (670M€) :

Pour les 36 clubs engagés en saison régulière, chacun reçoit une prime de participation de 18,62 millions d’euros.

Primes à la performance (914M€) :

Pour les primes à la performance, une victoire lors de la saison régulière rapportera 2,1 millions d’euros et un match nul 700 000€. Les sommes non distribuées (en cas de nul c’est 700k€) seront allouées pour d’autres versements liés au classement final de cette phase.

A l’issue de la saison régulière et des 8 matchs disputés, une prime sera versée aux clubs en fonction de leur classement. 666 parts de 275 000€ sont envisagées avec une part versée au dernier du classement (275K€) et 36 parts pour le premier (9,9M€).

En plus, un bonus de 2 millions d’euros sera versé aux clubs qui finiront de la 1ère à la 8ème place. Les clubs de la 9ème à la 16ème place recevront 1M€.

Enfin, à l’issue de cette saison régulière, les 16 clubs qui participeront aux barrages (9ème à 24ème place) recevront 1M€.

Pour la suite de la compétition, voici le détail des primes qui se cumulent :

1/16e de finale (16 équipes) : 11M€

1/4 finale (8 équipes) : 12,5M€

1/2 finale (4 équipes) : 15M€

Finale (2 équipes) : 18,5M€

Vainqueur (1 équipe) : 6,5M€

Primes liés à la « valeur » (853M€) :

Ce nouveau « pilier de valeur » est une combinaison de l’ancien market pool et des coefficients individuels des clubs. Les montants alloués sont proportionnels au résultat des ventes de droits TV pour la compétition sur le marché européen et les autres marchés.

Les sponsors de l’UEFA Champions League 2024-2025

Pour ce nouveau cycle et la nouvelle formule « saison régulière », l’UEFA peut compter sur le soutien de partenaires historique de la compétition qui décerne la Coupe aux grandes oreilles.

Parmi les sponsors officiels qui ont prolongé l’aventure, on retrouve Heineken, PlayStation, Lay’s, FedEx, Mastercard ou encore Just Eat.

Du côté des nouveaux venus, on peut citer la plateforme Crypto.com qui devient sponsor global de l’UEFA Champions League pour les années à venir, tout comme la compagnie aérienne Qatar Airways qui succède à Turkish Airlines.

Des marques qui bénéficieront d’une large visibilité lors des retransmissions TV ainsi que de différents droits marketing.

De son côté, adidas a également prolongé avec l’UEFA Champions League pour rester le ballon officiel de la compétition jusqu’en 2027. Un partenariat débuté en 2001 avec la marque aux trois bandes.

Hublot sera également encore l’horloger officiel de la Champions League. Notons que