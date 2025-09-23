fanxp acquiert iXpole, spécialiste belge de l’hospitalité VIP, et s’implante au Benelux. Une opération qui renforce son offre et marque le début de son expansion internationale.

Nouvelle étape stratégique pour fanxp. La société française, qui développe des solutions digitales pour optimiser les revenus premium dans le sport et l’entertainment, vient d’annoncer l’acquisition d’iXpole, un acteur belge bien implanté dans la gestion des hospitalités VIP. Une opération à double effet : fanxp enrichit sa plateforme d’un outil robuste dédié aux expériences haut de gamme, et officialise dans le même temps son implantation au Benelux.

Fondée en Belgique, iXpole est une solution SaaS déjà utilisée par des clubs comme le RSC Anderlecht, le Club Brugge, Castres Olympique ou encore la Johan Cruijff Arena. Son savoir-faire ? Centraliser et automatiser toute la chaîne de l’hospitalité VIP : billetterie, gestion des contrats, invitations, restauration, accueil des invités et analyse de la performance. Une approche qui séduit de plus en plus de clubs en quête de fluidité opérationnelle et d’une expérience haut de gamme pour leurs partenaires.

Personnalisation des expériences hospitalités

Pour fanxp, cette acquisition vient renforcer une offre déjà orientée vers la valorisation des revenus premium. Dang Tran, CEO de fanxp, résume ainsi l’ambition du projet : « Proposer à nos clients des outils capables de développer leur chiffre d’affaires grâce à l’automatisation et à la personnalisation des expériences hospitalités. » Avec l’ouverture de son premier bureau à l’international, basé en Belgique, fanxp confirme également ses ambitions européennes.

Côté iXpole, cette alliance est perçue comme une continuité logique. « Ce partenariat nous ouvre non seulement les portes d’un nouveau marché, mais il nous donne aussi la force de frappe et la crédibilité nécessaires pour y entrer », souligne Luc Vanhecke, co-fondateur d’iXpole.

L’intégration entre les deux plateformes répond aussi à une demande croissante sur le terrain. Nicolas Claquin, Business Developer France d’iXpole, évoque dans un post LinkedIn les échanges menés depuis plusieurs mois avec les clubs :

« C’est un point qui est très souvent revenu lors de mes échanges avec des clubs de Ligue 1, Ligue 2, ou encore Top 14. »

Preuve que l’arrivée d’iXpole dans l’écosystème fanxp répond donc à une attente claire du marché.

Avec cette opération, fanxp renforce sa position en tant qu’acteur clé de la digitalisation des revenus dans le sport, en misant sur une combinaison de croissance organique, d’innovation produit et de rachats ciblés. Et le Benelux ne devrait être qu’une première étape.

