Déjà utilisateur depuis 2021 des solutions de paiement extent de fanxp, le RC Lens franchit une nouvelle étape avec le spécialiste des solutions digitales dédiées aux univers du sport et de l’entertainment. Et cela, en lui confiant la refonte complète du front et du back office de sa billetterie.

Cette collaboration sur cinq ans vise à doter le RC Lens d’une infrastructure numérique performante, évolutive et robuste. Voici un panorama des solutions apportées par fanxp :

« Cette signature (…) permettra au club et aux équipes billetterie de bénéficier de l’expertise (…) de fanxp afin de renforcer et d’amplifier les projets engagés ces dernières années. Soucieux de la qualité des services proposés à ses supporters, le Racing pourra ainsi franchir un nouveau cap, en modernisant son écosystème digital, en optimisant les activités liées au stade et en offrant rapidement des services innovants aux sympathisant du club. » (Antoine Delouis, Directeur billetterie du RC Lens)

« C’est une immense fierté pour fanxp d’accompagner le RC Lens dans son évolution digitale; Une institution emblématique du sport français qui a choisi les outils et le savoir-faire de notre réseau pour poursuivre son développement (…) Nous remercions le club pour sa confiance et sommes plus que jamais à ses côtés pour contribuer humblement à renforcer le lien indéfectible qui unit le peuple Sang et Or à leur club de cœur. » (Dang Tran, Fondateur et CEO de fanxp)