iGarden : Partenaire Officiel des 24 Heures du Mans

Le créateur et organisateur des 24 Heures du Mans, L’Automobile Club de l’Ouest (ACO), annonce que iGarden, filiale du groupe Fairland, rejoint les 24 Heures du Mans en tant que partenaire officiel.

Ce partenariat ouvre de nouvelles opportunités pour iGarden – premier partenaire chinois de l’histoire de cette course mythique – qui pourra profiter de la visibilité internationale de l’événement afin de lancer ses produits sur le marché européen.

Dans les faits, cet expert en robotique, en gestion intelligente de l’énergie et en traitement de l’eau, partage avec l’ACO une même ambition : allier innovation et développement durable.

L’entreprise se distingue notamment par ses batteries de longue durée, dont la performance est certifiée par le Guinness Book, attestant ainsi de leur fiabilité et de leur résistance exceptionnelle. En outre, les designs avant-gardistes des produits iGarden rappellent les lignes audacieuses des Hypercars qui s’affrontent sur le circuit des 24 Heures du Mans. Cette approche esthétique et technologique renforce ainsi l’affinité entre les deux marques.

L’ACO en bref

Fondé en 1906, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) est le créateur et l’organisateur d’épreuves automobiles majeures : le premier Grand Prix de l’histoire en 1906 puis des 24 Heures du Mans à partir de 1923. L’ACO est aussi organisateur et promoteur du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (FIA WEC) depuis 2012 et créateur de séries continentales : L’European Le Mans Series (2004) et l’Asian Le Mans Series (2013). L’ACO organise sur ses circuits du Mans les 24 Heures Motos, les 24 Heures Karting, les 24 Heures Camions, le Grand Prix de France Moto, Le Mans Classic…

La déclaration