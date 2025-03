Après avoir officialisé en janvier dernier un partenariat avec la Fédération Française de Rugby (FFR), Apicil poursuit ses activités dans le monde de l’ovalie. Le groupe lyonnais a en effet conclu un autre partenariat avec l’European Professional Club Rugby (EPCR), organisateur des tournois de l’Investec Champions Cup et de l’EPCR Challenge Cup.

Concrètement, le groupe de protection sociale et patrimoniale – qui a récemment officialisé un partenariat avec la FFR – bénéficiera d’une belle visibilité dès les 8 ème de finale des compétitions de l’EPCR. Et cela, dès cette saison jusqu’à la fin de la saison 2027/2028

« C’est une grande fierté pour le Groupe Apicil de devenir le premier partenaire français de l’European Professional Club Rugby, organisateur des plus prestigieuses compétitions de rugby de clubs à l’échelle internationale. La solidarité, l’engagement et la performance sont des valeurs que nous partageons avec le rugby, un sport collectif où chaque membre de l’équipe compte et qui développe à la fois la confiance en soi et les interactions sociales », explique Philippe Barret, directeur général de la structure basée entre Rhône et Saône.

Et de poursuivre : « Dans la continuité de notre récent engagement aux côtés de la Fédération Française de Rugby, notre partenariat avec l’EPCR constitue un levier majeur pour renforcer notre impact sociétal et environnemental, la RSE étant profondément ancrée dans notre ADN et au cœur de notre nouveau plan stratégique Impulsions 2028 ».

Pour information, Apicil bénéficiera de plusieurs opportunités d’activation exclusives durant les matchs d’Investec Champions Cup et d’EPCR Challenge Cup.