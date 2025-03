Le PSG lance le premier accélérateur d’innovation sportive à STATION F

Le Paris Saint-Germain franchit une nouvelle étape dans l’innovation en devenant le premier club de football à créer un accélérateur dédié à l’innovation sportive à STATION F, le plus grand campus de start-ups au monde.

Avec PSG Labs, le club de la capitale s’associe aux start-ups les plus prometteuses du globe afin de façonner le futur du sport. Ce programme unique offre aux entrepreneurs, et notamment à STATION F, un accès privilégié à l’expertise, aux infrastructures et au réseau international du PSG, leur permettant de développer, tester et déployer leurs solutions à grande échelle.

Le PSG accompagnera les start-ups sélectionnées autour de trois axes stratégiques :

Expérience des fans : transformer la relation entre le Club et ses supporters grâce aux technologies immersives, au digital et au Web.

Stades & infrastructures d’entraînement : développer des “Smart Stadiums” et optimiser les équipements du Club pour une expérience enrichie dans les infrastructures du PSG.

Santé & performance : Exploiter l’intelligence artificielle, la biométrie et les technologies portables pour optimiser la performance et le bien-être des joueurs.

Pour information, le PSG étend son réseau d’innovation à l’international à travers les PSG Labs régionaux, dont le premier a vu le jour en février dernier à Doha.

La déclaration

« Le Paris Saint-Germain est fier d’être le premier club de football au monde à s’associer à STATION F, le plus grand campus de start-ups au monde. Cette collaboration unique réunissant deux acteurs français majeurs (…) permettra de créer des passerelles entre le sport et les meilleures start-ups. En tant que club, nous cherchons toujours de nouvelles façons d’innover et de développer des idées audacieuses pour façonner notre avenir. » (Nasser Al-Khelaïfi, Président du Paris Saint-Germain)

