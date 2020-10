Interview – Alexandre Boulleray, Responsable pôle Marque et Sponsoring Sportif groupe EDF

Aujourd’hui, le groupe EDF a annoncé l’arrivée de 15 nouveaux athlètes dans son team d’ambassadeurs sportifs.

Partenaire des Jeux Olympiques de Paris 2024, EDF va accompagner un total de 28 athlètes. Pour en savoir un peu plus sur cette équipe, nous avons posé quelques questions à Alexandre Boulleray, Responsable pôle Marque et Sponsoring Sportif groupe EDF.

Sport Buzz Business : Comment travaille-t-on à la constitution d’un team d’ambassadeurs comme celui d’EDF ? Quelles sont les valeurs fortes que recherchent EDF à travers les athlètes soutenus ?

Alexandre Boulleray : Afin de mobiliser et sensibiliser le plus grand nombre, nous avons souhaité ouvrir le Team EDF au-delà de nos partenariats fédéraux historiques : en sélectionnant 28 athlètes dans 15 sports différents, le Groupe confirme son statut de partenaire fidèle du mouvement Olympique et Paralympique français.

Les athlètes du Team EDF incarnent les valeurs ainsi que les engagements environnementaux et sociétaux du groupe au-delà du simple résultat sportif : lutte contre le réchauffement climatique, solidarité, mixité, diversité…

Le Groupe et son Team s’engagent encore plus à mettre les énergies positives du sport au service de grandes causes pour contribuer à changer durablement la société.

SBB : Quelle est la durée des contrats signés ?

AB : EDF en tant que partenaire des Jeux de Paris2024 et des équipes de France Paralympique et Olympique souhaite accompagner les athlètes dans leur projets sportifs sur cette Olympiade, Nous nous engageons avec certains sur un objectif 2024, d’autres souhaitent déjà confirmer Tokyo et Pékin avant de se projeter sur de nouvelles échéances.

⚡Le Team EDF se renforce ! ⚡

De nouveaux athlètes rejoignent la grande famille du Team EDF ! Ensemble, nous sommes engagés autour d'objectifs communs qui nous tiennent à cœur, à commencer par faire de @Paris2024 les Jeux les plus responsables de l'histoire ! ♻️ #EnergieduSport pic.twitter.com/BRBUrZnGrv — Énergie du Sport (@energiedusport) October 22, 2020

SBB : Comment allez-vous prendre la parole à travers vos ambassadeurs ? Quelles seront les activations à venir ?

AB : Nous sommes convaincus que le sport est une plateforme unique et inspirante pour faire évoluer les comportements et les mentalités sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Le partenariat avec Paris 2024 nous offre justement une belle opportunité de mobiliser et de sensibiliser tout un pays sur ces questions.

Engagés au même titre que le Groupe, les athlètes du Team EDF seront nos ambassadeurs et nous préparons un programme d’activations autour de ce collectif en lien avec les causes soutenues par le Groupe.

Nous allons également continuer de solliciter les athlètes du Team pour nos besoins de communication interne et la mobilisation de nos collaborateurs. Cette notion de Team est très importante car nous croyons en la force du collectif et sommes persuadés que c’est en faisant équipe que nous allons changer durablement les choses.

SBB : Quel est le budget global de ce dispositif « Team EDF » ?

AB : De manière générale, nous ne communiquons pas sur les montants des contrats. Il y a bien évidemment un engagement financier de notre part ce qui permet aux athlètes d’aller au bout de leurs projets sportifs, et ce soutien est d’autant plus important pour eux dans le contexte actuel et la crise sanitaire que nous connaissons.

La listes des athlètes du nouveau Team EDF

Clarisse AGBEGNENOU – Judo

Fabien DEVIDE – Esport

Marie-Amélie LEFUR – Athlétisme Handisport

Arnaud ASSOUMANI – Athlétisme Handisport

Ugo DIDIER – Natation Handisport

Gwladis LEMOUSSU – Paratriahlon

Thomas BAROUKH – Aviron

Pauline FERRAND-PREVOT – Cyclisme

Elodie LORANDI – Natation Handisport

Valentin BELAUD – Pentathlon Moderne

Denis GARGAUD – Canoé-Kayak

Florent MANAUDOU – Natation

Alain BERNARD – Ambassadeur

Manon GENEST– Athlétisme Handisport

Maxime MONTAGGIONI – Snowboard Handisport

Charlotte BONNET – Natation

Laura GEORGES – Football

Marc-Antoine OLIVIER – Natation

Julia CHANOURDIE – Escalade

Maxime GROUSSET – Natation

Dimitri PAVADE – Athlétisme Handisport

Théo CURIN – Natation Handisport

Perrine LAFFONT – Ski de Bosses

Charline PICON – Planche à Voile

Benjamin DAVIET – Biathlon Handisport

Angelina LANZA –Athlétisme Handisport

Flora VAUTIER – Tennis de Table Handisport

Sasha ZHOYA – Athlétisme