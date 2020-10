Vivo nouveau sponsor officiel de l’UEFA Euro 2020 et 2024

Déjà partenaire de la FIFA et de la Coupe du Monde de football depuis 2018, Vivo a signé un nouveau contrat de partenariat avec l’UEFA. La marque chinoise de smartphones sera partenaire officiel de l’UEFA Euro 2020 (2021) et l’Euro 2024.

Dans le cadre de cet accord, Vivo devient également le premier « presenting partner » des cérémonies d’ouverture et fermeture de l’UEFA Euro. L’occasion pour la marque de s’associer à de belles images.

« Vivo nourrit l’espoir d’utiliser les atouts des smartphones et des services intelligents dans sa collaboration avec l’UEFA, en connectant les consommateurs du monde entier pour leur offrir des expériences humaines uniques, remarquables et innovantes et leur faire vivre un EURO de l’UEFA extraordinaire et sans pareil » précise Denny Deng, CEO de Vivo Europe, dans un communiqué.

Dans le pool des partenaires de l’UEFA Euro, Vivo rejoint Alipay, Booking.com, Coca Cola, FedEx, Heineken, Hisense, Socar, Takeaway.com ou encore Volkswagen qui succède à Hyundai-Kia.