David Ginola nouvel ambassadeur de PokerStars Sports

Cette semaine, PokerStars a annoncé l’arrivée de David Ginola comme nouvel ambassadeur. L’ancien joueur apparaîtra notamment dans des campagnes publicitaires pour le marché français.

Pour mettre en avant son offre de paris sportifs en ligne PokerStars Sports, l’opérateur vient de lancer la campagne « La Grosse Cote ».

« Le charisme et le charme de David en font un choix parfait pour ce rôle d’ambassadeur. Il apportera passion et flair à nos projets en France » précise Tom Warren, directeur du marketing chez PokerStars, dans un communiqué. « La Grosse Cote est le lieu des retrouvailles. Il s’agit d’offres exceptionnelles sur les matchs qui intéressent le plus notre communauté, et nous ne pouvions pas collaborer avec une meilleure personne pour donner vie à ces offres. Nous sommes impatients de travailler sur d’autres projets avec David pour engager toujours plus notre communauté ».