Tennis – Le prize money, les sponsors et l’offre billetterie du Rolex Paris Masters 2020

Comme pour le dernier Roland-Garros, le prize money du Rolex Paris Masters 2020 va être revu à la baisse. Le Masters 1000 parisien accueillera 1000 spectateurs par jour. Les night sessions se joueront à huis clos.

En raison de la crise sanitaire et des contraintes d’accueil du public, l’ATP a revu à la baisse, « de façon significative », le montant global du Prize Money des tournois du circuit. Pour une jauge limitée de spectateurs, celui-ci a été réduit de 30%.

Pour cette édition 2020 (56 joueurs), le vainqueur du Rolex Paris Masters empochera un chèque de 301 975 euros. C’est trois fois moins que ce qu’a empoché Novak Djokovic l’année dernière (995 720€) en remportant le tournoi.

Une réduction drastique qui concernera principalement les meilleurs joueurs puisqu’une défaite au premier tour rapportera 22 275€, une somme en augmentation. Un effort a également été porté sur l’épreuve des qualifications. Les perdants au premier tour des qualifications recevront 6 160 €, en augmentation de 65% par rapport à l’an passé.

En France, le tournoi sera diffusé en intégralité sur Eurosport. La chaîne de la TNT C8 diffusera en clair les deux 1/2 finales et la finale.

2 nouveaux sponsors pour cette édition 2020 du Rolex Paris Masters

Malgré le contexte, la Fédération Française de Tennis accueille deux nouveaux partenaires pour le Rolex Paris Masters avec Hyundai et Sergio Tacchini qui remplacent Audi et VicomteA. Le constructeur automobile fournira notamment une flotte de 30 véhicules au tournoi. Les juges de lignes et les ramasseurs de balles seront eux habillés par la marque textile.

Les autres partenaires du tournoi sont Rolex, Emirates, Oppo, Veolia, FedEx, Head, Ricoh, Eurosport, RTL2 et Le Parisien.

L’offre billetterie s’adapte

Pour ce Rolex Paris Masters 2020, la vente des billets s’effectuera en deux temps. Les licenciés de la FFT auront l’opportunité de se procurer des billets dès le jeudi 22 octobre, à partir de 10 heures. Tous les autres fans de tennis pourront acheter des billets à compter du vendredi 23 octobre, à partir de 15 heures sur le site officiel de l’Accor Arena. Les billets vendus donneront accès uniquement au court central puisque tous les matchs disputés sur les courts n°1 et n°2 se joueront à huis clos. Les sessions de journée, du lundi 2 novembre au jeudi 5 novembre, qui commenceront à 11 heures, proposeront quatre matches, tandis que celle du vendredi 6 novembre, qui débutera à 14 heures, comprendra deux quarts de finale.

La programmation du dernier week-end du tournoi reste, quant à elle, inchangée. Le samedi 7 novembre, la première demi-finale débutera à 14 heures tandis que la seconde ne se jouera pas avant 16h30. La finale du simple sera programmée à 15 heures le dimanche 8 novembre.

Le placement en tribune sera soumis à un protocole précis, selon le dispositif de l’Accor Arena : un écart d’un siège sera instauré entre chaque groupe d’acheteurs qui sera composé au maximum de 6 personnes. « Afin de garantir la santé et la sécurité de tous, le port du masque sera obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans, en toutes circonstances. La FFT mettra tout en œuvre pour permettre le respect des gestes barrières et les règles de distanciation physique, et adaptera la gestion des flux. »

Rolex Paris Masters 2020 – Le prix des billets

(Tarif par jour)

Lundi 2 et mardi 3 novembre : 23€

Mercredi 4 novembre : 28€

Jeudi 5 et vendredi 6 novembre : 45€

Samedi 7 et dimanche 8 novembre : 75€