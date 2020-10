Babolat nouveau partenaire de l’APT Padel Tour

Cette semaine, Babolat a officialisé la signature d’un partenariat pluriannuel avec l’American Padel Tour (APT).

Dans le cadre de cet accord, la marque française sera Fournisseur Officiel des balles et des chaussures du circuit de padel américain (Amérique du Nord et du Sud). Un contrat officialisé par Eric Babolat, PDG de Babolat et Fabrice Pastor, président de l’APT Padel Tour et CEO de Monte Carlo International Sports.

« 2021 sera une année de croissance clé pour l’APT, alors même qu’il s’agit d’une organisation relativement jeune. Cette saison, elle ouvrira son calendrier et ses frontières pour intégrer des tournois hors du continent américain. L’arrivée du circuit en Europe (8 tournois) marque une nouvelle étape vers la consolidation internationale du padel et offre une multitude de nouvelles possibilités aux joueurs et aux clubs. Sans oublier de souligner la couverture médiatique, avec notamment une diffusion en direct sur les chaînes de télévision et sur internet. » précise le communiqué.

Dans le détail, la balle Babolat Court et les chaussures Jet Premura APT deviennent balles et chaussures officielles de l’APT Padel Tour.