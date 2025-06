Interview « Entreprendre dans le sport » : Mikaël RICHOL, co-fondateur de Leedeel, plateforme de sponsoring

Dans un univers où le sponsoring reste souvent opaque, artisanal et chronophage, Leedeel veut tout changer. Portée par Laurent Michel et Mikaël Richol, deux experts venus du marketing digital et de la data/IA, la startup entend simplifier et professionnaliser les relations entre marques et athlètes.

Leur ambition ? Créer une plateforme fluide, capable de matcher clubs, athlètes, sponsors et entreprises autour de projets à impact mesurable.

Dans cette interview pour notre format « Entreprendre dans le sport » pour Sport Buzz Business, les fondateurs reviennent sur les origines du projet, leur vision, les défis rencontrés et les prochaines étapes de Leedeel, incubée chez Paris&Co et déjà partenaire de l’Agence Nationale du Sport.

Entre digitalisation, IA et engagement social, découvrez comment Leedeel veut réinventer le sponsoring sportif local et national.

Sport Buzz Business : Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours avant de vous lancer ? Quand avez-vous créé la société ?

Nous sommes deux cofondateurs : Mikaël RICHOL et moi, Laurent MICHEL. Mikaël a 18 ans d’expérience en finance, data et IA, notamment comme Chief Data Officer ou Head of AI dans des banques (Renault Bank) ou des assureurs (AGPM). De mon côté, j’ai évolué dans le marketing digital et la communication pendant 16 ans : j’ai créé et dirigé des agences de com et marketing digital et occupé le poste de directeur marketing.

Nous avons créé Leedeel officiellement le 22 septembre 2023, après plusieurs mois d’enquête de terrain, d’échanges avec des clubs, des athlètes et des marques pour bien cerner les besoins des deux côtés.

SBB : Qui se cache derrière Leedeel ? Combien êtes-vous dans l’équipe ? Quel a été le déclic qui vous a poussé à créer votre propre entreprise dans le domaine du sport (constat, motivation…) ?

Leedeel (https://www.leedeel.com), ce sont deux fondateurs, une équipe de freelances solide, et un partenaire tech expérimenté pour les développements avancés de la plateforme.

Le déclic est venu de nos propres vécus : Mikaël cherchait des financements pour son club. Et moi je constatais à quel point il était difficile pour les marques d’activer des leviers de communication à la fois efficaces et vertueux.

On a donc créé Leedeel comme un « Tinder du sponsoring », mais avec une brique gestion et reporting qui permet d’améliorer et professionnaliser toute la relation sponsoring.

45 % des clubs sont en difficulté financière et 62 % des sportifs de haut niveau se déclarent en insécurité financière.

SBB : Pouvez-vous nous présenter Leedeel et sa proposition de valeur ?

Leedeel est la première plateforme digitale complète de sponsoring sportif.

Elle permet aux marques, agences, clubs, athlètes et organisateurs d’événements de se connecter, collaborer et gérer des partenariats de sponsoring ou mécénat à impact social positif, de façon simple et efficace.

Notre force, c’est la combinaison du digital, de l’IA et de la data : on simplifie tout le parcours – sourcing, matching, contractualisation, activation, suivi des contreparties, et reporting détaillé des résultats, du global au local.

C’est un peu comme si on apportait aux marques le confort d’une plateforme publicitaire, en y ajoutant l’impact humain, local, concret en faveur du sport.

Nous avons déjà 10 000 athlètes de haut niveau, clubs, événements référencés et un beau partenariat avec l’Agence Nationale du Sport. Mikaël RICHOL

SBB : À quel(s) problème(s) souhaitez-vous répondre avec votre entreprise ?

Nous répondons à deux problèmes majeurs :

Côté sport : 45 % des clubs sont en difficulté financière et 62 % des sportifs de haut niveau se déclarent en insécurité financière. Ils ont du mal à structurer leur démarche et à convaincre les sponsors.

Côté marques : 42 % des consommateurs ne font plus confiance aux publicités classiques. Il faut des formes de communication plus authentiques, responsables et activables à grande échelle . Le problème, c’est que le sponsoring est encore considéré comme trop complexe à gérer.

Avec Leedeel, on répond à ces deux enjeux en apportant simplicité, traçabilité, et impact mesurable.

SBB : Qu’est-ce qui distingue Leedeel des autres acteurs du marché ? Qui sont vos concurrents ?

Trois choses nous rendent uniques :

Une digitalisation complète du sponsoring , du sourcing au reporting,nous utilisons la data et l’IA pour faciliter le matching et le reporting d’impact. Un financement en numéraire , là où d’autres proposent uniquement des dotations matérielles. Impact social : en tant que place de rencontres, nous assurons la sécurité et la transparence de la relation sponsoring. Nous valorisons les contreparties et nous générons un reporting précis et en temps réel de l’impact marketing et RSE des investissements sponsoring.

Nos principaux concurrents en France sont Act for Sport et SportEasy qui proposent une offre de sponsoring des clubs amateurs packagée sur de la fourniture de marchandises (maillots floqués le plus souvent). Leedeel se différencie par sa polyvalence qui permet la gestion des différentes formes de soutien (sponsoring/mécénat), de toutes sortes de contreparties avec tous les types de partenaires (clubs/athlètes/événements).

SBB : Comment Leedeel améliore-t-il l’expérience des amateurs ou des professionnels du sport ?

On leur fait gagner du temps, de l’argent, et de la sérénité.

Un projet de sponsoring multi-clubs (ex. : 30 clubs locaux) prend environ 60 jours-hommes à gérer côté entreprise ou agence. Avec Leedeel, ce temps est réduit de 40 %, et on y ajoute la sécurité juridique, l’excellence opérationnelle de l’activation, et l’automatisation de la mesure d’impact marketing et RSE.

Côté clubs et athlètes, on offre un outil gratuit pour créer leur dossier de sponsoring pro en quelques minutes afin de rendre visible et prospecter. Ils peuvent tout gérer eux-mêmes, comme un agent, ce qui leur permet de développer leurs revenus et de fidéliser leurs sponsors sans y consacrer des heures et sans compétences particulières.

SBB : Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes actuellement confronté dans le développement de Leedeel ?

Nos principaux défis sont :

Faire évoluer les habitudes des marques, souvent habituées à un sponsoring très artisanal, notamment quand il s’agit du local.

Faire comprendre le potentiel du sponsoring sportif local, complémentaire aux contenus publicitaires traditionnels.

Construire un modèle économique durable .

Renforcer les liens avec les institutions (ANS, CNOSF, fédérations) pour diffuser massivement l’outil sur tous les territoires.

digitalisation des pratiques dans le monde du sport amateur

SBB : Quel est le marché cible de Leedeel ?

Notre cible prioritaire est double :

Côté Sport : nous avons déjà 10 000 athlètes de haut niveau, clubs, événements référencés et un beau partenariat avec l’Agence Nationale du Sport. Donc sur cette partie du marché, nous sommes déjà bien lancés et nous prévoyons une croissance de 250% de profils de qualité sur l’année.

Côté entreprises : nous visons en priorité les marques qui travaillent déjà le sponsoring , les marques de réseaux qui souhaitent déployer leur stratégie sponsoring sportif localement au plus près de leurs points de ventes et les marques néo sponsors qui souhaitent se lancer dans le sponsoring pour activer les communautés “sport” et avoir de l’impact.

SBB : Quelles stratégies de marketing avez-vous adoptées pour toucher votre marché cible ?

Notre stratégie repose sur des leviers précis pour être sûr de toucher les preneurs de décisions clés du marché et leur apporter de la valeur.

Pour les acteurs du sport :

Campagnes e-mailing ciblées

Meta ads pour recruter les 1ers clubs et athlètes de haut niveau

Partenariats institutionnels clés (ANS, fédérations).

Webinars et contenus pédagogiques réguliers

Bouche à oreille et recommandations

Pour les entreprises et leurs agences

Relations presse et institutionnelles via les réseaux comme Sporsora, Union Sport & Cycle

Prospection commerciale

Linkedin Ads

Emailing

SBB : Quel est le business model de Leedeel ?

Notre modèle est simple :

Plateforme gratuite pour les acteurs du sport , pour ne pas freiner l’accès à ceux qui en ont le plus besoin. Après plus de 100 interviews, on a compris que si nous faisions payer un prix, même symbolique, la barrière serait trop haute pour ceux qui galèrent déjà avec leur budget.

Modèle SaaS pour les entreprises et agences : elles payent une licence selon le nombre d’utilisateurs et de projets gérés.

À terme, nous ajouterons sans doute une commission raisonnable sur les contrats activés, mais toujours dans une logique de transparence et d’équilibre.

SBB : Dans le lancement de votre entreprise, êtes-vous soutenu par un incubateur, un accélérateur ou un réseau d’entrepreneurs ? Si oui, en quoi cela a-t-il été bénéfique pour vous ?

Leedeel a été incubée chez Paris & Co Sport, ce qui nous a offert visibilité, réseau et accompagnement pour structurer et accélérer notre développement.

Nous visons un chiffre d’affaires d’environ 2,5 millions d’euros à l’horizon 2028, avec environ 250 clients entreprises et 12 500 000€ de contrats sponsoring activés via notre plateforme.

SBB : Comment avez-vous financé les premières et différentes phases de développement de l’entreprise (love money, auto-financement, levées de fonds, etc.) ? Avez-vous des inviteurs au capital ? Si oui, pouvez-vous citer quelques business angels présents à votre capital ?

Les premières phases ont été financées par nos apports personnels, complétés par du Love Money (150k€ – décembre 2023), et le soutien financier de BPI France (début 2024).

SBB : Selon vous, comment la digitalisation change-t-elle l’accès aux sports aujourd’hui ?

On pourrait reformuler la question ainsi : comment la digitalisation du sponsoring change-t-elle l’accès au financement dans le sport :

La digitalisation démocratise totalement l’accès aux ressources financières pour les acteurs du sport Elle permet aux acteurs du sport d’agir comme des pro

La digitalisation permet aux marques d’avoir un retour concret et mesurable sur leurs actions sponsoring du global au local.

Le digital grâce à la data et l’IA permettent un matching beaucoup plus pertinent et précis permettant des collaborations plus efficaces et durables

SBB : Avez-vous des projets ou innovations en cours pour enrichir l’offre (intégration d’autres sports, services additionnels, etc.) ?

Oui, plusieurs :

Intégration du mécénat à la demande des entreprises.

Déploiement international avec un produit multilingue.

Amélioration continue de notre produit et du modèle de matching, pour recommander les bons projets au bon moment.

Mise à disposition d’agent IA pour accompagner les acteurs du sport dans leurs démarches de recherche de financement

SBB : Quel est votre chiffre d’affaires que visez-vous d’ici 3-5 ans ?

C’est notre 1er exercice depuis le lancement de la plateforme en janvier 2025. Nous visons un chiffre d’affaires d’environ 2,5 millions d’euros à l’horizon 2028, avec environ 250 clients entreprises et 12 500 000€ de contrats sponsoring activés via notre plateforme.

SBB : Quels conseils donneriez-vous à un entrepreneur souhaitant se lancer dans le sport ou les plateformes numériques ?

Je conseille avant tout de résoudre un problème réel et concret, de tester rapidement et constamment sa solution auprès des utilisateurs, et surtout d’ancrer son produit dans une démarche d’impact mesurable, responsable et le plus durable possible.

SBB : Quelle est la meilleure expérience que vous avez vécue depuis le lancement de Leedeel ?

Quand des contrats de sponsoring sont signés entre des marques et des athlètes, c’est un vrai kiff. C’est vraiment pour ça qu’on se lève le matin, rendre le sponsoring plus accessible à tous. C’est pour ça qu’on s’appelle Leedeel comme l’idylle de belles qui s’écrivent autour du sport.

SBB : Quel entrepreneur ou quelle entreprise du sport aimeriez-vous voir partager son expérience dans ce format ?

Ronan Denoual, fondateur de Miles Republic (ex : Peyce), c’est un multi entrepreneur, il développe un produit canon qui essaie, comme nous, de faciliter la vie des acteurs du running grâce au digital.

SBB : Où peut-on vous retrouver sur votre site et les réseaux sociaux ?

Pour suivre Leedeel aujourd’hui, c’est Linkedin https://www.linkedin.com/company/leedeel/

Et notre site ici : https://www.leedeel.com/

On est moins actif sur instagram mais on y est présent https://www.instagram.com/leedeel_fr/