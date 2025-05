Interview « Entreprendre dans le sport » : Paul-Antoine Girard, Co-Fondateur de Vekta, la plateforme des sports d’endurance

Découvrez « Entreprendre dans le sport »,

notre rubrique consacrée aux jeunes entreprises

dans le secteur qui nous passionne.

Dans l’univers en pleine mutation du sport d’endurance, la donnée est devenue un levier clé de performance. Pourtant, pour beaucoup d’athlètes et de coachs, ces données restent encore trop fragmentées et sous-exploitées. C’est à ce constat que Paul-Antoine Girard, ancien compétiteur de ski de fond et passionné de data science, a voulu répondre en cofondant Vekta.

Aux côtés de ses associés, Doron et Samuel, ils développent une plateforme intelligente qui ambitionne de révolutionner l’entraînement sportif grâce à l’IA et à la science du sport. Entre passion, innovation et vision entrepreneuriale, découvrez dans cette interview exclusive son parcours, les défis rencontrés et l’ambition derrière Vekta : offrir une expérience d’entraînement personnalisée, performante et accessible à tous les athlètes.

Sport Buzz Business : Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours avant de vous lancer ? Quand avez-vous créé la société ?

Paul-Antoine Girard : Je m’appelle Paul-Antoine Girard, je suis originaire d’Annecy et ancien compétiteur en ski de fond. J’ai suivi un parcours en mathématiques et économie à l’université Paris Dauphine, avant de poursuivre avec un MSc en Data Science for Business à l’École Polytechnique et HEC Paris.

C’est pendant mes études à Dauphine que j’ai rencontré Doron, puis Samuel durant mon master. Ensemble, nous avons commencé à travailler sur ce qui allait devenir Vekta — à l’époque nommé GrAIg — à la fin de l’année 2021, juste après la fin de nos études.

Aujourd’hui, 95 % des athlètes mesurent leur entraînement à l’aide de montres connectées et de capteurs, les wearables. Pourtant, leurs données restent fragmentées entre plusieurs applications et appareils, rendant leur exploitation difficile.

SBB : Qui se cache derrière Vekta ? Combien êtes-vous dans l’équipe ? Quel a été le déclic qui vous a poussé à créer votre propre entreprise dans le domaine du sport (constat, motivation…) ?

P-A. G. : Vekta, c’est avant tout une équipe fondée sur une complémentarité forte entre expertise technologique, culture produit et passion du sport d’endurance.

Nous sommes trois cofondateurs :

Doron , passionné de handball et de course à pied, a suivi un parcours en mathématiques appliquées à l’université Paris Dauphine, avec une spécialisation en machine learning. Aujourd’hui CTO de Vekta, il est le cerveau derrière notre architecture technique et le développement de nos modèles d’intelligence artificielle. Véritable artisan produit, il pilote notre stack et l’innovation scientifique de la plateforme.

Samuel , notre COO, possède un profil international. Ancien skieur alpin et nageur de compétition, il a étudié les mathématiques et l’économie à University College London avant de compléter le MSc Data Science for Business à l’École Polytechnique et HEC Paris. Après des expériences en finance et conseil, il pilote aujourd’hui l’ensemble des opérations de Vekta.

Quant à moi, Paul-Antoine , je viens du ski de fond de compétition, avec un double cursus en mathématiques et économie à Dauphine, puis le MSc Data Science for Business à l’École Polytechnique et HEC Paris. Je m’occupe de la stratégie, du développement produit et des partenariats de Vekta.

Au-delà de notre trio fondateur, Vekta, c’est aujourd’hui une équipe d’une douzaine de personnes, dont 8 à temps plein : développeurs, data scientists, sport scientist, designer, brand director, social media manager… Tous partagent une passion commune pour les sports d’endurance et une volonté de faire évoluer le secteur par la technologie.

Le déclic ? Il est venu d’un constat simple : les athlètes n’ont jamais eu autant de données à leur disposition, mais ces données restent fragmentées, sous-exploitées, et difficilement actionnables. Il manquait un outil capable d’agréger, structurer et transformer ces informations en décisions d’entraînement concrètes et personnalisées. C’est ce que nous avons voulu bâtir avec Vekta : une plateforme intelligente, au service de la performance.

SBB : Pouvez-vous nous présenter Vekta et sa proposition de valeur ?

P-A. G. : Vekta est une plateforme intelligente d’entraînement et de coaching dédiée aux sports d’endurance. En combinant intelligence artificielle et sport science, nous centralisons les données des athlètes et les exploitons via nos modèles de performance propriétaires pour générer des recommandations personnalisées.

Concrètement, Vekta permet aux coachs de gagner du temps (environ 10h par semaine), de mieux suivre leurs athlètes et de scaler leur activité. De leur côté, les athlètes bénéficient de plans d’entraînement dynamiques, adaptés à leur charge, leur progression et leurs objectifs.

Le résultat : une relation coach-athlète plus forte, plus efficiente — et des performances décuplées. Vekta transforme l’entraînement en une expérience fluide, intégrée et réellement optimisée.

Nous co-développons nos modèles de performance avec des équipes professionnelles comme Jayco-AlUla, Arkéa-B&B Hotels et FDJ Suez.

SBB : À quel(s) problème(s) souhaitez-vous répondre avec Vekta ?

P-A. G. : Aujourd’hui, 95 % des athlètes mesurent leur entraînement à l’aide de montres connectées et de capteurs, les wearables. Pourtant, leurs données restent fragmentées entre plusieurs applications et appareils, rendant leur exploitation difficile.

Les coachs, quant à eux, manquent d’une vision globale et d’outils adaptés pour tirer pleinement parti de ces informations. Résultat : des progrès ralentis, un potentiel sous-exploité, et un risque de blessure accru.

Avec Vekta, nous voulons résoudre cette fragmentation et transformer ces données en recommandations claires, actionnables et personnalisées — pour un entraînement plus intelligent, plus sûr, et plus performant.

SBB : Qu’est-ce qui distingue Vekta des autres acteurs du marché ? Qui sont vos concurrents ?

P-A. G. : Notre différenciation repose sur quatre piliers clés :

Des partenariats exclusifs avec l’élite du sport

Nous co-développons nos modèles de performance avec des équipes professionnelles comme Jayco-AlUla, Arkéa-B&B Hotels et FDJ Suez. En combinant données de terrain et expertise de haut niveau, nous construisons une intelligence d’entraînement unique, difficile à reproduire — c’est une véritable barrière à l’entrée pour les concurrents.

Un modèle d’acquisition centré sur les coachs

Contrairement à d’autres acteurs qui les contournent, nous plaçons les coachs au cœur de notre stratégie. Ils utilisent Vekta gratuitement, invitent leurs athlètes, et développent leur activité. Ce modèle crée un lien de confiance fort, une rétention naturelle, et une croissance virale.

Une plateforme tout-en-un et intelligente

Là où d’autres outils segmentent la gestion d’athlètes, les réseaux sociaux d’entraînement et les plans adaptatifs, nous avons tout intégré dans une seule plateforme intelligente. Vekta réunit en un seul endroit les fonctionnalités essentielles à un entraînement moderne — pour les besoins des coachs et des athlètes.

Une personnalisation inégalée

En agrégeant plusieurs années de données par athlète, nous sommes capables de proposer des recommandations hyper-personnalisées, qu’il s’agisse d’un amateur passionné ou d’un athlète professionnel.

Nos principaux concurrents sont TrainingPeaks, Garmin et Strava :

Strava est un réseau social sportif, pas une solution de coaching réellement intelligent et basé sur les données.

Garmin est un fabricant de matériel. Ils collectent des volumes massifs de données, mais sans la structuration ni la qualité requise pour en faire de véritables recommandations d’entraînement.

TrainingPeaks , bien que leader historique, souffre aujourd’hui de limites techniques. Les coachs se plaignent d’une interface dépassée, de lenteurs, et du manque d’outils modernes. Beaucoup doivent encore exporter leurs données dans Excel pour travailler efficacement — signe d’un produit qui n’a pas suivi l’évolution des besoins.

Ce qui a longtemps permis à TrainingPeaks de conserver sa place, c’est l’absence d’alternative crédible. Vekta comble ce vide : plus rapide, plus intelligent, plus adapté aux réalités du coaching moderne. Et les coachs commencent déjà à faire la bascule.

À plus long terme, nous visons un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros avant 2030, ce qui correspond à environ 150 000 athlètes abonnés qui s’entraînent régulièrement avec Vekta.

SBB : Comment Vekta améliore-t-il l’expérience des amateurs ou des professionnels du sport ?

P-A. G. : Vekta transforme l’expérience d’entraînement grâce à une approche ultra-personnalisée et pilotée par la donnée.

Pour les athlètes — amateurs comme professionnels — cela se traduit par des résultats concrets :

Une réduction des risques de blessure de 25 % ,

Un gain de performance moyen de 12 % ,

Une amélioration de la régularité de près de 50 % .

C’est pour cela que des coureurs du Tour de France font déjà confiance à Vekta — tout comme des centaines d’amateurs qui voient leur progression s’accélérer grâce à notre technologie.

Côté coachs, Vekta représente un véritable levier de performance. Nos automatisations et analyses intelligentes leur font gagner plus de 10 heures par semaine, tout en renforçant la qualité de leur suivi et la relation avec leurs athlètes.

En un mot, Vekta permet à chacun de s’entraîner plus intelligemment — pour aller plus vite, plus loin, et en meilleure santé.

SBB : Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes actuellement confronté dans le développement de Vekta ?

P-A. G. : Notre principal défi aujourd’hui est d’accompagner notre croissance rapide tout en maintenant un haut niveau d’exigence sur le produit. L’acquisition d’utilisateurs — athlètes comme coachs — est au cœur de notre stratégie, avec l’objectif de construire une dynamique de croissance virale, saine et organique.

En parallèle, nous devons continuer à faire évoluer notre technologie, en trouvant le bon équilibre entre trois axes clés :

L’écoute active de notre communauté pour intégrer rapidement les retours utilisateurs,

L’innovation produit guidée par notre vision long terme,

Et la capacité à saisir les bonnes opportunités — qu’elles soient technologiques, commerciales ou partenariales.

C’est un travail d’alignement constant entre ambition, qualité et agilité — indispensable pour construire une plateforme leader sur un marché aussi exigeant.

SBB : Quel est le marché cible de Vekta ?

P-A. G. : Vekta s’adresse aux athlètes et coachs des sports d’endurance, en particulier dans le cyclisme, la course à pied et le triathlon — qu’ils soient amateurs passionnés ou professionnels de haut niveau.

Nous avons choisi de commencer par le cyclisme pour deux raisons majeures :

C’est le sport d’endurance où la quantité et la qualité des données sont les plus élevées, notamment grâce à l’utilisation généralisée des capteurs de puissance ;

Et parce que notre collaboration avec des équipes WorldTour nous a immédiatement apporté une crédibilité forte et des retours de terrain précieux, difficiles à obtenir aussi rapidement dans d’autres disciplines.

Notre ambition est d’étendre progressivement notre impact à l’ensemble des sports d’endurance, tout en capitalisant sur cette base solide construite dans le cyclisme.

SBB : Quelles stratégies de marketing avez-vous adoptées pour toucher votre marché clible ?

P-A. G. : Notre stratégie go-to-market repose sur un modèle B2B2C centré sur les coachs. L’idée est simple : ce sont eux qui détiennent la relation de confiance avec les athlètes, et ce sont eux que nous voulons équiper en priorité.

Nous commençons par des structures de coaching gérant plus de 100 athlètes, puis nous nous étendons progressivement vers des coachs indépendants avec une base de plus de 30 athlètes. C’est un funnel B2B classique, mais ce qui le rend particulièrement efficace, c’est l’effet viral induit : chaque coach qui adopte Vekta embarque naturellement ses athlètes avec lui.

Pour accélérer cette dynamique, nous avons lancé notre Coach Development Program : une initiative qui regroupe des coachs influents dans des régions clés. Ils bénéficient d’un accès anticipé à Vekta, partagent leur expérience avec leur communauté, et nous fournissent des retours précieux. Cela nous apporte à la fois crédibilité et visibilité organique.

Une fois sur la plateforme, les coachs utilisent Vekta gratuitement et peuvent décider si l’abonnement est pris en charge par eux ou directement par leurs athlètes. Ce modèle aligne parfaitement les intérêts des deux parties et renforce la rétention.

Enfin, notre notoriété s’appuie sur des partenariats stratégiques avec trois grandes équipes WorldTour :

Jayco-AlUla (équipes masculine, féminine et développement),

Arkéa-B&B Hotels ,

FDJ Suez .

Ces partenariats sont activés à travers des contenus sur les réseaux sociaux, notre blog, la presse spécialisée, et des événements ciblés — renforçant la crédibilité de Vekta auprès du grand public comme des professionnels du sport.

En parallèle, nous avons remporté le concours Innov’Up Sport & Événementiel Durable, organisé par la Région Île-de-France et Bpifrance, qui nous a permis d’obtenir une subvention de 200 000 €.

SBB : Quel est le business model de Vekta ?

P-A. G. : Notre modèle est simple, transparent et scalable : 15 € par mois et par athlète.

Les coachs ont toute la liberté de choix : ils peuvent soit prendre en charge l’abonnement dans le cadre de leurs forfaits, soit laisser leurs athlètes le payer directement. Cette flexibilité nous permet d’aligner les intérêts des deux parties :

Les coachs accèdent gratuitement à une plateforme puissante, qui les aide à scaler leur activité,

Nous monétisons via leur base d’athlètes , sans jamais compromettre leur rôle ou leur relation avec leurs clients.

SBB : Dans le lancement de votre entreprise, êtes-vous soutenu par un incubateur, un accélérateur ou un réseau d’entrepreneurs ? En quoi cela a-t-il été bénéfique pour vous ?

P-A. G. : Oui, nous avons été incubés par Paris&Co Sport (anciennement Le Tremplin), ce qui nous a permis de bénéficier dès le départ de locaux adaptés, d’un cadre structurant, et d’un premier accès à l’écosystème sport-tech français.

Par la suite, nous avons construit un réseau d’advisors, issus d’entreprises comme Zwift, Nike, Netflix, EY, mais aussi du monde du sport professionnel, notamment avec des équipes WorldTour.

Leurs expertises croisées — à la fois en technologie, en produit et en sport de haut niveau — ont joué un rôle clé dans le développement rapide de notre plateforme et de notre marque, en phase avec les attentes d’un marché sportif en pleine transformation.

SBB : Comment avez-vous financé les différentes phases de développement de l’entreprise (levées de fonds, auto-financement, etc.) ? Pouvez-vous citer quelques business angels présents à votre capital ?

P-A. G. : Au cours des deux premières années, nous avons principalement auto-financé le développement de Vekta, tout en bénéficiant d’un premier soutien public avec la Bourse French Tech de Bpifrance (30 000 €).

Nous avons ensuite réalisé une première levée de fonds auprès de business angels partageant notre passion pour le sport — certains issus du cyclisme professionnel, d’autres étant des entrepreneurs à succès dans la tech ou la finance.

En parallèle, nous avons remporté le concours Innov’Up Sport & Événementiel Durable, organisé par la Région Île-de-France et Bpifrance, qui nous a permis d’obtenir une subvention de 200 000 €.

Ces financements combinés nous ont permis de construire une première version robuste de la plateforme, de recruter une équipe talentueuse, et de structurer notre go-to-market.

SBB : Selon vous, comment la digitalisation et l’IA changent-t-elles l’accès aux sports aujourd’hui ?

P-A. G. : La digitalisation et l’intelligence artificielle sont en train de révolutionner l’accès à la performance sportive. Elles permettent de démocratiser un coaching de qualité, autrefois réservé à une élite, en rendant l’entraînement personnalisé, intelligent et accessible à tous.

Aujourd’hui, grâce à ces technologies, n’importe quel sportif — amateur ou professionnel — peut analyser ses données, suivre ses progrès en temps réel, ajuster ses charges d’entraînement et réduire significativement son risque de blessure.

L’IA transforme ainsi l’entraînement en une expérience continue, optimisée et réellement individualisée — au service de la progression, de la santé et du plaisir de performer.

SBB : Avez-vous des projets ou innovations en cours pour enrichir l’offre (intégration d’autres sports, services additionnels, etc.) ?

P-A. G. : Absolument. Nous travaillons en continu pour enrichir l’expérience Vekta.

Notre priorité est de multiplier les intégrations avec les principaux wearables et plateformes du marché. Par exemple, l’intégration avec l’API de Zwift sera disponible très prochainement, facilitant l’analyse et la synchronisation des entraînements virtuels.

Nous avons également pour ambition d’étendre rapidement nos fonctionnalités avancées, aujourd’hui optimisées pour le cyclisme, à d’autres disciplines d’endurance comme le triathlon, tout en continuant à faire progresser nos modèles d’IA pour proposer des recommandations toujours plus personnalisées, pertinentes et intelligentes.

L’objectif est clair : devenir la plateforme de référence pour tous les sports d’endurance, en s’adaptant aux besoins spécifiques de chaque discipline.

SBB : Quel est votre chiffre d’affaires que visez-vous d’ici 3-5 ans ?

P-A. G. : À horizon deux ans, notre objectif est d’atteindre 20 000 utilisateurs actifs, ce qui représenterait une étape majeure dans notre trajectoire de croissance.

À plus long terme, nous visons un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros avant 2030, ce qui correspond à environ 150 000 athlètes abonnés qui s’entraînent régulièrement avec Vekta.

Cette ambition s’appuie sur un modèle scalable, une croissance organique forte portée par les coachs, et l’expansion progressive de notre offre à d’autres disciplines et marchés internationaux.

SBB : Quels conseils donneriez-vous à un entrepreneur souhaitant se lancer dans le sport ou les plateformes numériques ?

P-A. G. : Restez au plus proche de vos utilisateurs : leurs besoins réels doivent guider chaque décision produit. Commencez par une niche précise, exploitez-la à fond, puis élargissez progressivement.

Entourez-vous de personnes compétentes, engagées et passionnées, capables de vous challenger autant que de vous soutenir. Gardez surtout une grande agilité : savoir pivoter ou ajuster son cap est essentiel dans un environnement aussi mouvant que le sport et la tech.

Enfin, prenez un maximum de retours… mais ne les suivez pas tous aveuglément. Faites confiance à votre intuition profonde, à ce que vous voyez sur le terrain. C’est souvent là que se trouvent les meilleures décisions.

SBB : Quelle est la meilleure expérience que vous avez vécue depuis le lancement de Vekta ?

P-A. G. : Sans hésitation, l’un des moments les plus forts a été l’annonce officielle du lancement de notre produit, immédiatement suivie de celle de nos partenariats avec des équipes WorldTour.

C’était l’aboutissement de plus de deux ans de travail intensif sur le produit, mais aussi de discussions et de négociations exigeantes avec des équipes de très haut niveau.

Voir des structures aussi prestigieuses reconnaître la valeur de notre plateforme — et choisir Vekta après seulement quelques mois de développement — a été extrêmement gratifiant. Cela prouve que même à l’élite mondiale, notre technologie fait la différence. C’est un immense boost de confiance pour toute l’équipe.

SBB : Quel entrepreneur ou quelle entreprise du sport aimeriez-vous voir partager son expérience dans ce format ?

P-A. G. : Je recommande Camille Amar, fondatrice de Manita (et membre du bureau de la Sportech), une plateforme qui rend le football accessible à toutes les femmes. Elle est passée par Le Tremplin et a été soutenue dans plusieurs programmes, notamment en partenariat avec Adidas.

SBB : Le prochain entrepreneur à répondre à notre format sera Johann Challoyard de Footki . Quelle question aimeriez-vous lui poser ?

P-A. G. : En tant qu’ancien footballeur professionnel ayant transformé une idée ludique en un produit concret avec Footki, quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés lors de la transition du terrain de jeu à l’entrepreneuriat, et comment votre expérience sportive a-t-elle influencé votre approche dans le développement et la commercialisation de ce nouveau jeu ?​

SBB : Où peut-on vous retrouver sur les réseaux sociaux ?

P-A. G. : Vous pouvez me retrouver personnellement sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/paul-antoine-girard/

Et suivre Vekta sur nos différents réseaux sociaux :

Instagram : @joinvekta

LinkedIn : Vekta

Twitter : @joinvekta

Facebook : Vekta

N’hésitez pas à nous suivre pour découvrir les coulisses de notre aventure, nos collaborations avec les pros etc.

Merci à Paul-Antoine Girard pour cet échange sur son parcours avec son entreprise Vekta.

Dans notre série « Entreprendre dans le sport », nous continuons à explorer les initiatives des entrepreneurs qui façonnent l’industrie du sport. Si vous souhaitez vous aussi partager votre parcours et votre vision dans notre format « Entreprendre dans le sport », vous pouvez remplir notre formulaire via ce lien : Cliquez ici.

Nous serions ravis de découvrir votre projet. À très vite pour une prochaine interview !