Interview «Entreprendre dans le sport » : Charles et Henri Curtil, co-fondateurs de PowerFull DOOH

Transformer les complexes sportifs en médias de proximité : c’est le pari audacieux de PowerFull DOOH.

Lancée en février 2025 par deux frères passionnés, Charles et Henri Curtil, cette startup familiale entend révolutionner la communication dans les complexes sportifs (Padel, salle de fitness…). L’un vient du digital et de la stratégie, l’autre du terrain et du commerce : deux profils complémentaires, unis par une vision commune. Leur objectif ? Offrir aux clubs des outils gratuits, simples et rentables pour mieux communiquer… tout en ouvrant aux marques un nouveau canal publicitaire ultra-contextuel et local.

Dans cette interview, ils nous racontent la genèse de PowerFull DOOH, leur proposition de valeur, les défis rencontrés, et les ambitions portées par un modèle innovant où technologie, sport et proximité ne font plus qu’un.

Sport Buzz Business : Pouvez-vous vous présenter (le/les fondateurs) et nous parler de votre parcours avant de vous lancer ? Quand avez-vous créé la société ?

C’est avant tout une aventure familiale, portée par deux frères : Charles et Henri Curtil.

Charles vient du monde du digital, de la stratégie et du développement commercial. Diplômé d’un Master 2, Programme Grande École, en Digital Management.

Son moteur : mettre la technologie et la data au service de secteurs encore peu digitalisés, comme le sport, avec une vision scalable et structurée.

Henri, de son côté, s’est forgé une solide expérience terrain au fil de plusieurs années d’alternance dans le commerce, notamment dans l’univers du sport. Nous avons lancé Power Full en Février 2025. Mais l’idée a germé en début d’année 2024.

SBB : Qui se cache derrière PowerFull DOOH ? Combien êtes-vous dans l’équipe ? Quel a été le déclic qui vous a poussé à créer votre propre entreprise dans le domaine du sport (constat, motivation…) ?

Autour de nous, une équipe resserrée et engagée, composée de profils issus du média, de la publicité et du digital, avec une vision claire : transformer les complexes sportifs en médias de proximité modernes, utiles et rentables.

Dès le départ, on a fait un choix stratégique fort : s’entourer des meilleurs experts côté aval, pour bâtir une offre crédible et solide auprès des annonceurs.

Aujourd’hui, nous travaillons aux côtés d’une grande agence média internationale, présente dans près de 20 pays, experte des campagnes digitales et multi-écrans, qui nous accompagne dans la commercialisation de nos espaces publicitaires.

À ses côtés, une figure reconnue de la régie publicitaire, via sa société de conseil, experte du marché OOH, nous guide sur la structuration de notre offre, notre stratégie commerciale et notre positionnement.

Cet écosystème, agile, expérimenté et aligné, nous permet de nous concentrer là où notre force est la plus utile : sur le terrain, avec les clubs, pour bâtir un réseau puissant au service du sport local et des marques qui veulent s’y associer de manière intelligente.

Les clubs sportifs jouent un rôle clé, mais ils manquent souvent d’outils simples et adaptés pour structurer leur communication et valoriser ce qu’ils font au quotidien.

SBB : Pouvez-vous nous présenter PowerFull DOOH et sa proposition de valeur ?

Nous sommes une régie publicitaire 100 % dédiée au sport, qui propose aux complexes sportifs une solution digitale, moderne et entièrement gratuite pour gérer leur communication interne et externe.

Concrètement, nous installons gratuitement des écrans digitaux dans les salles de sport, clubs de padel, fitness, foot en salle, etc. Ces écrans sont connectés à une application intuitive, qui permet aux clubs de créer et diffuser en quelques clics leurs propres messages : plannings, événements, offres commerciales, ou toute autre information utile aux pratiquants.

Notre modèle économique repose sur la publicité :

50 % du temps d’écran est dédié à la communication des complexes sportifs

50 % sont réservés à des annonceurs reconnus, soigneusement sélectionnés pour leur affinité avec le public sportif.

Une partie du chiffre d’affaires généré par la publicité est reversée aux clubs, créant ainsi une source de revenus complémentaires.

L’application Power Full propose trois fonctionnalités clés :

Création de contenus : les clubs peuvent concevoir et diffuser instantanément leurs messages sur leurs écrans. Suivi des revenus publicitaires perçus par le complexe Réinvestissement possible dans des campagnes digitales locales : les clubs peuvent utiliser leurs gains pour financer de la publicité digitale ciblée dans leur zone géographique sur les réseaux sociaux et la presse.

Notre proposition de valeur est donc triple :

Pour les clubs : un outil gratuit, simple, performant — et générateur de revenus.

Pour les marques : un accès exclusif à une audience sportive qualifiée, engagée, difficile à atteindre par les canaux traditionnels.

Pour les pratiquants : une information locale, claire, pertinente, parfaitement intégrée à leur environnement sportif.

Notre solution transforme les espaces sportifs en médias de proximité intelligents, utiles pour les clubs, efficaces pour les annonceurs, et valorisants pour les communautés sportives.

SBB : À quel(s) problème(s) souhaitez-vous répondre avec votre entreprise ?

On est partis d’un constat simple : les clubs sportifs jouent un rôle clé, mais ils manquent souvent d’outils simples et adaptés pour structurer leur communication et valoriser ce qu’ils font au quotidien.

Avec PowerFull DOOH (https://www.powerfull-dooh.com/), on leur apporte une solution digitale gratuite, facile à prendre en main, qui leur permet d’informer leurs adhérents, de gagner en visibilité, et de générer des revenus — sans complexifier leur organisation.

Côté marques, le besoin est tout aussi clair : le public sportif est captif et qualifié, mais encore difficile à atteindre.

Power Full leur donne un accès direct à cette audience, dans un moment d’attention réelle, au cœur des lieux de pratique.

SBB : Qu’est-ce qui distingue Power Full des autres acteurs du marché ? Qui sont vos concurrents ?

Ce qui nous distingue, ce n’est pas juste ce qu’on fait — c’est comment et pour qui on le fait.

Là où d’autres régies s’installent dans les centres commerciaux ou les gares, nous avons choisi un terrain vivant, engagé, concret : le sport.

Pas les grands stades, mais les clubs, les salles, les complexes où des millions de Français s’entraînent chaque semaine.

Power Full, c’est un média qui s’intègre.

Ce n’est pas un écran qui meuble. C’est un outil qui sert à la fois le club, la marque et le pratiquant.

Notre modèle n’a rien de classique. Tout est pensé en co-construction.

Le dispositif est mis à disposition gratuitement. Le club garde la main sur la moitié du temps d’écran. Et une part du chiffre d’affaires publicitaire lui est reversée.

Mais surtout, on donne aux clubs les clés de leur communication.

Une appli simple, intuitive, pour créer, diffuser, suivre ses revenus, et même lancer sa propre campagne digitale locale — comme le ferait une grande marque.

SBB : Comment Power Full DOOH améliore-t-il l’expérience des amateurs ou des professionnels du sport ?

L’expérience sportive ne commence pas sur le terrain. Elle démarre à l’entrée du complexe, dans l’ambiance, les repères, l’attention portée aux détails. Et c’est précisément là qu’on intervient.

L’objectif est simple : rendre le passage dans un lieu de sport plus clair, plus fluide et plus connecté.

Nos écrans ne sont pas là pour distraire, mais pour rendre service : un rappel de planning, une actu du club, une promo snack, un mot du coach…

Des contenus utiles, bien intégrés, pensés pour le pratiquant.

Et si, dans ce contexte, une marque pertinente peut aussi capter l’attention, alors la publicité devient légitime.

On parle ici d’un public réceptif.

L’expérience ne s’arrête pas à la salle.

Grâce à notre technologie, les clubs peuvent étendre leur communication sur la presse digitale et les réseaux sociaux autour de leurs zones d’activité.

Un pratiquant qui voit un message diffusé sur nos écrans dans son complexe sportif pourra le retrouver plus tard, sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, en parcourant les réseaux sociaux ou des sites comme L’Équipe, RMC Sport ou d’autres médias digitaux de référence.

On prolonge l’expérience, on crée de la cohérence.

Nous aidons les clubs à renforcer leur visibilité, à l’intérieur comme à l’extérieur de leurs complexes sportifs — le tout sans aucun investissement de leur part, puisque l’intégralité du dispositif est financée par la vente d’espaces publicitaires auprès des annonceurs.

Nous installons gratuitement des écrans digitaux dans les complexes sportifs, et les transformons en supports de communication partagée.

SBB : Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes actuellement confronté dans le développement de PowerFull DOOH ?

Notre vision est claire. Mais comme tout projet qui veut changer les règles du jeu, on avance avec des défis bien concrets. Le premier défi, c’est de faire franchir le pas. Pas aux marques, elles comprennent vite l’intérêt mais aux gérants de complexes sportifs. Ce sont souvent des passionnés qui courent après le temps.

Alors quand on leur parle de « digitalisation », « application », « régie », leur première réaction est : « Encore un truc compliqué. Encore une promesse. Encore un boîtier à brancher. »

Notre défi, c’est de leur montrer que c’est tout l’inverse. Que notre solution n’est ni chronophage, ni technique. Qu’on installe gratuitement, qu’on gère tout, qu’ils gardent la main. Et surtout que ce sont eux qui en tirent les bénéfices financiers et opérationnels.

Le deuxième défi c’est : la scalabilité sans perdre l’humain.

Notre modèle est conçu pour grandir vite. Mais notre conviction, c’est que chaque complexe mérite un accompagnement réel avec un lien humain. On ne veut pas être une boîte qui installe à la chaîne. On veut être un partenaire de confiance, dans la durée.

SBB : Quel est le marché cible de PowerFull DOOH ?

Notre marché est celui du sport indoor.

Pas les grands stades sous projecteurs, mais les clubs de padel, les salles de fitness, les complexes multisports, les box de crossfit, les salles d’escalade, etc. — des lieux fréquentés chaque semaine par une communauté fidèle et engagée.

Notre cible : des gérants de complexes qui veulent moderniser leur communication, gagner en visibilité, et générer des revenus.

Et en face, des marques qui cherchent à parler à ces publics captifs : jeunes actifs, familles sportives, CSP+, dans un moment d’attention réelle, en immersion.

Power Full DOOH connecte les deux. Pas par interruption, mais par intégration.

SBB : Quelles stratégies de marketing avez-vous adoptées pour toucher votre marché clible ?

Deux frères, présents sur le terrain, qui connaissent les réalités des clubs sportifs. On ne se contente pas de proposer une solution clé en main : on écoute, on échange, on adapte. C’est cette approche directe, authentique, qui nous ouvre les portes.

Notre stratégie repose sur la proximité et la confiance.

Les gérants de complexes n’ont pas besoin d’un énième outil : ils veulent des solutions concrètes, simples, alignées avec leurs enjeux. Et c’est précisément ce qu’on leur apporte.

La croissance vient naturellement : un club convaincu en parle à un autre.

Le bouche-à-oreille fait son chemin, parce que l’outil est utile, et la relation sincère car nous les considérons comme nos partenaires.

SBB : Quel est le business model de PowerFull DOOH ?

Notre business model repose sur l’idée simple de monétiser intelligemment l’attention dans les lieux de sport, au bénéfice de tous.

Nous installons gratuitement des écrans digitaux dans les complexes sportifs, et les transformons en supports de communication partagée : d’un côté, les clubs diffusent leurs propres messages ; de l’autre, nous y intégrons des campagnes publicitaires ciblées, portées par des marques reconnues.

C’est la vente de ces espaces publicitaires qui génère nos revenus.



Et ce modèle, nous l’avons voulu vertueux : il permet aux clubs de bénéficier non seulement d’un outil gratuit, mais aussi d’un accès à de nouvelles ressources, sans contrainte ni charge supplémentaire.

En parallèle, nous donnons aux annonceurs un canal ultra-contextuel, local, efficace et dans un environnement où leur message est vu, compris et bien perçu.

SBB : Dans le lancement de votre entreprise, êtes-vous soutenu par un incubateur, un accélérateur ou un réseau d’entrepreneurs ? Si oui, en quoi cela a-t-il été bénéfique pour vous ?

Au départ, notre premier soutien, c’était notre entourage — et surtout les gérants de complexes, qui ont cru très tôt en l’idée.

Ils nous ont ouvert leurs portes partagées leurs retours, et poussé à aller plus loin.

Puis est venue une rencontre clé : une grande entreprise française, séduite par notre vision et notre énergie.

Elle a rejoint le capital de Power Full, et nous accompagne aujourd’hui avec un vrai regard stratégique.

Un partenaire actif, plus qu’un investisseur. C’est ce double ancrage entre terrain et expertise — qui nous permet d’avancer vite, sans jamais perdre le lien avec la réalité.

SBB : Comment avez-vous financé les premières et différentes phases de développement de l’entreprise (love money, auto-financement, levées de fonds, etc.) ? Avez-vous des inviteurs au capital ? Si oui, pouvez-vous citer quelques business angels présents à votre capital ?

On a démarré comme beaucoup de projets :avec de l’énergie, de la conviction… et un peu d’audace.

Pas de levée de fonds tonitruante. Pas de millions sur la table.

Juste des associés qui ont cru au projet, qui ont mis la main à la poche, via un apport en compte courant, pour faire décoller les premières phases.

On a misé sur l’intelligence du terrain et petit à petit, on a structuré les choses.

Nous sommes accompagnés par plusieurs réseaux engagés :

Réseau Entreprendre, qui nous challenges, soutien. Ils nous permettent de structurer notre vision à long terme.

Initiative France , qui nous fait confiance avec un prêt d’honneur.

France Active, qui nous apporte un appui stratégique avec de la garantie bancaire.

Et bien sûr, la BPI, qui est un levier précieux sur le financement de l’innovation.

Ce montage progressif, mêlant fonds propres, prêts d’honneur, aides publiques et accompagnement, nous permet de rester concentrés sur l’essentiel : le produit, le terrain, la valeur réelle créée pour les clubs.

D’ici 5 ans, notre objectif est de réaliser un chiffre d’affaires compris entre 7 et 8 millions d’euros,

SBB : Selon vous, comment la digitalisation change-t-elle l’accès aux sports aujourd’hui ?

La digitalisation ne change pas le sport en soi. Elle ne court pas à notre place, elle ne lève pas les poids.

Mais elle change tout ce qui gravite autour : l’accès, l’organisation, la motivation, la relation avec le club.

Aujourd’hui, on réserve un cours en ligne, on suit un coach sur Instagram, on partage ses perfs sur une appli.

Mais dans les clubs, le lieu physique reste souvent un angle mort : affiches papier, tableaux blancs, messages éphémères.

C’est là que le digital peut encore faire la différence : rendre l’info plus claire, visible et réactive, directement dans les lieux de pratique.

Et offrir aux clubs des outils pour rayonner en ligne, cibler de nouveaux adhérents et mieux exister localement.

SBB : Avez-vous des projets ou innovations en cours pour enrichir l’offre (intégration d’autres sports, services additionnels, etc.) ?

Chez PowerFull DOOH, l’innovation ne s’arrête pas aux écrans.

On construit une véritable plateforme, pensée pour accompagner les acteurs du sport local dans la durée.

Nous développons des outils basés sur l’IA et la data, pour aider les gérants à mieux piloter leur activité : analyse des flux, optimisation des plannings, amélioration de la communication… le tout simplement, sans complexité.

Côté marques, notre technologie permet de mesurer en temps réel le trafic réel de chaque complexe, via une solution certifiée par le Centre d’étude des supports de publicité et 100 % RGPD compliant.

Cela garantit un pricing publicitaire juste et fiable, fondé sur des audiences concrètes, lieu par lieu.

SBB : Quel est votre chiffre d’affaires que visez-vous d’ici 3-5 ans ?

Nous avançons avec ambition, mais toujours les pieds sur terre.

Notre vision est de construire un réseau national solide et rentable, en s’ancrant durablement dans les habitudes des clubs et des marques.

D’ici 5 ans, notre objectif est de réaliser un chiffre d’affaires compris entre 7 et 8 millions d’euros, en fonction du rythme de déploiement, du taux d’équipement des complexes, et de la montée en puissance de nos capacités de commercialisation de nos espaces publicitaires.

Ce n’est pas un chiffre lancé au hasard. C’est le fruit d’un travail de terrain, de projections réalistes, et d’une lecture fine de notre marché.

Car chaque nouvel écran installé, c’est un point de contact supplémentaire avec une audience qualifiée.

Et chaque club intégré dans notre réseau, c’est un partenaire qui crée de la valeur avec nous, pas pour nous.

La plus belle expérience depuis le lancement de PowerFull DOOH, c’est sans doute celle de travailler avec mon frère.

SBB : Quels conseils donneriez-vous à un entrepreneur souhaitant se lancer dans le sport ou les plateformes numériques ?

Si je devais donner un conseil à quelqu’un qui veut se lancer dans le sport: allez sur le terrain. Rencontrez les acteurs du secteur, écoutez-les, observez comment ils fonctionnent.

Ne restez pas derrière un écran à construire des hypothèses : allez confronter vos idées au réel. C’est là que vous comprendrez ce qui fonctionne, ce qui coince, ce qui manque.

Je pense que dans le sport, l’humain est central. Et pour le comprendre, il faut être présent.

Quand on prend le temps d’échanger, on se rend vite compte que les portes s’ouvrent.

SBB : Quelle est la meilleure expérience que vous avez vécue depuis le lancement de PowerFull DOOH ?

La plus belle expérience depuis le lancement de PowerFull DOOH, c’est sans doute celle de travailler avec mon frère.

On a toujours été très proches. On a grandi ensemble, partagé les mêmes passions, les mêmes valeurs, et on a souvent rêvé plus jeune de monter un projet commun.

Puis la vie a fait son chemin : les études, les premiers postes, chacun dans sa ville, dans son secteur… Mais l’idée est restée. Et quand Power Full a commencé à prendre forme, c’est devenu une évidence.

Aujourd’hui, on se retrouve à bosser ensemble, à construire une vision en étant parfaitement alignés sur ce qu’on veut faire, et surtout sur comment on veut le faire.

SBB : Quel entrepreneur ou quelle entreprise du sport aimeriez-vous voir partager son expérience dans ce format ?

Ce serait intéressant d’avoir la parole d’un de nos partenaires, un gérant de complexe de padel.

Le padel est un sport en pleine explosion, mais derrière cette croissance, il y a des entrepreneurs passionnés, souvent autodidactes, qui ont dû tout construire : trouver le bon emplacement, gérer les créneaux, attirer les joueurs, créer une communauté…

Donner la parole à l’un d’eux, ce serait très utile pour ceux qui envisagent de se lancer dans cet univers ultra dynamique.

Ils pourraient partager leurs galères, leurs apprentissages, leurs intuitions… bref, du concret, du vécu, et ça parlerait à beaucoup de monde.

SBB : Où peut-on vous retrouver sur votre site et les réseaux sociaux ?

https://www.powerfull-dooh.com/