Unibet Tietema Rockets – Benjamin Abitbol : « Ce qui a commencé avec trois YouTubers et une caméra est devenu une entreprise de 85 personnes. »

Après Paris-Roubaix, l’un des cinq monuments du cyclisme, et l’Amstel Gold Race, la plus prestigieuse des classiques, une équipe retient de plus en plus l’attention au sein du peloton professionnel : Unibet-Tietema Rockets. Encore inconnue il y a deux ans, cette jeune formation née en 2023 ne cesse de gravir les échelons — sur la route comme en dehors.

Une progression fulgurante dans le peloton

Avec un ADN unique mêlant compétition de haut niveau et création de contenu, l’équipe est aujourd’hui classée dans le Top 25 du classement UCI, un exploit en si peu de temps. Portée par un esprit jeune, offensif et résolument créatif, elle s’impose comme un nouveau modèle hybride dans le cyclisme.

À l’origine du projet, Bas Tietema, Devin van der Wiel et Josse Wester, fondateurs de la chaîne YouTube Tour de Tietema, devenue en quelques années une référence en matière de contenu cycliste. En passant du divertissement à la performance, Unibet Tietema Rockets redéfinit les codes traditionnels d’une équipe cycliste, mêlant authenticité, proximité avec les fans et approche marketing innovante.

Une équipe désormais française

Autre fait marquant : suite à un changement de législation aux Pays-Bas. Désormais puisque la présence de marques de paris sportifs dans le sponsoring sportif est interdite aux Pays-Bas, l’équipe est devenue officiellement française. Un virage stratégique qui ouvre de nouvelles perspectives, notamment en matière d’activations locales, de visibilité médiatique, et de participation à certaines courses hexagonales auparavant inaccessibles.

Cette évolution est d’autant plus significative que le sponsor principal Unibet a récemment été racheté par la FDJ, donnant naissance à un groupe européen puissant dans l’univers du jeu. Une transformation qui pourrait démultiplier les moyens, la portée et les ambitions de la structure.

Entretien avec Benjamin Abitbol

Pour décrypter cette trajectoire assez impressionnante et les coulisses de ce modèle unique, nous avons échangé avec Benjamin Abitbol, membre du directoire d’Unibet Tietema Rockets.

Sport Buzz Business : Unibet Tietema Rockets a connu une ascension spectaculaire depuis sa création en 2023. Quels sont les facteurs clés qui expliquent la progression rapide de l’équipe depuis sa création ?

Benjamin Abitbol : L’ascension des Rockets se résume à quelques éléments essentiels : une vision claire, une culture forte et une ambition élevée mais réaliste. Lorsque Bas, Devin et Josse ont lancé l’équipe, il y avait déjà une dynamique engagée. Depuis le moment où ils ont commencé à dormir dans des tentes pendant le Tour de France jusqu’à la création de leur propre équipe, ils ont fait les choses différemment – avec beaucoup de cœur, un sens aigu du storytelling et une capacité à s’entourer pour aller plus vite : s’entourer des personnes compétentes et de fans fidèles, au coeur du projet. Ils ont construit une équipe où performance et identité vont de pair, et je crois que cette authenticité a vraiment trouvé un écho auprès des membres du staff, des fans, des partenaires, des organisateurs des courses, des médias et des coureurs.

Nous sommes fiers d’avoir Julia dans ce rôle et, pour être honnête, nous ne nous soucions pas du sexe de nos collaborateurs – comme nous ne nous soucions pas des nationalités.

SBB : Quelle place occupe aujourd’hui la culture du contenu dans l’identité globale de l’équipe ?

B.A. : Le contenu est toujours au cœur de ce que nous faisons. C’est ainsi que Bas, Devin et Josse ont commencé – en racontant des histoires sur le cyclisme de manière à rendre le sport plus accessible et plus divertissant pour un nouveau public. Aujourd’hui, cela a évolué vers quelque chose de plus grand. Le contenu n’est pas seulement un outil de marketing pour nous ; il façonne notre culture, rapproche les fans de l’action et inspire la prochaine génération. Nos coureurs ne sont pas seulement des athlètes, ce sont des personnages que les gens suivent, ce qui crée un lien unique entre l’équipe et les fans. C’est pourquoi plus de 200 fans, habillés aux couleurs des Rockets, nous ont accompagnés au vélodrome de Roubaix au départ de Belgique et des Pays-Bas. L’histoire que nous racontons est au moins aussi importante que nos résultats sportifs, nous sommes positionnés à la frontière entre le sport performance et l’entertainment.

SBB : Comment se fait-il que le « directeur » de votre Direction Sport Performance de l’équipe est en fait une Directrice ?

B.A. : Cela s’explique par le fait que Julia Soek est hautement qualifiée pour jouer ce rôle et d’ailleurs elle joue un rôle clé dans l’amélioration de nos résultats sportifs. Cela nous surprend énormément que cela puisse apparaître comme une démarche audacieuse pour beaucoup dans le cyclisme et même dans le sport. Nous sommes fiers d’avoir Julia dans ce rôle et, pour être honnête, nous ne nous soucions pas du sexe de nos collaborateurs – comme nous ne nous soucions pas des nationalités, ce qui est un autre sujet qui intrigue d’ailleurs. Nous recherchons des personnes talentueuses qui correspondent à notre ADN et qui ont confiance en notre plan de croissance.

Ce qui a commencé avec trois jeunes YouTubers et une caméra est devenu une entreprise d’environ 85 personnes.

SBB : Quelle est l’estimation du budget annuel de l’équipe en 2025 ? Et comment se situe-t-il par rapport aux autres équipes du circuit ?

B.A. : Je ne peux pas donner de chiffres précis, mais ce que je peux dire, c’est que, par rapport aux équipes cyclistes professionnelles traditionnelles, nous essayons de faire les choses parfois différemment. Notre budget n’est sans doute pas le plus important, mais nous avons toujours pensé que l’innovation, la flexibilité et l’énergie pouvaient compenser un budget moins important. Ce qui a commencé avec trois jeunes YouTubers et une caméra est devenu une entreprise d’environ 85 personnes – et cela en dit long sur le chemin parcouru. Mais nous n’avons toujours pas de bus, à l’inverse de toutes les grandes équipes. Nous avons loué un car de tourisme et l’avons habillé à nos couleurs pour les classiques du printemps. Nous aimons être créatifs et aller de l’avant.

SBB : Quel est le modèle économique actuel de l’équipe ? Quelles sont les principales sources de revenus (sponsoring, contenu, merchandising, etc.) ?

B.A. : Nous avons construit un modèle hybride qui combine le meilleur des deux mondes : le sport de haut niveau et un contenu de grande qualité. Le sponsoring reste bien sûr un pilier essentiel, mais nous générons également des revenus grâce à nos propres canaux de contenu, à nos produits dérivés, à nos événements et à bien d’autres choses encore. Nous ne nous contentons pas de miser sur la visibilité ; nous créons de la valeur pour les partenaires et les fans de manière plus dynamique et à long terme.

SBB : Pouvez-vous partager des premiers chiffres en termes de merchandising pour l’année 2024 ? Quels sont vos objectifs pour 2025 ?

B.A. : Le merchandising est un levier important de diversification de notre activité et un atout important pour fédérer notre fan base. Nous nous évertuons à innover aussi à ce sujet. Au 1er janvier 2025, nous avons lancé notre nouvelle identité – les Rockets – et notre nouveau webshop. Nous sommes fiers d’avoir eu plus de 1 000 clients durant la période des Classiques 2025. Ce qui est frappant c’est que nous avons eu des commandes de France, des Pays-Bas et de Belgique, nos territoires naturels, mais aussi des Etats-Unis, du Canada, de Hong Kong, de Grèce, d’Espagne, d’Italie, d’Autriche, pour ne citer que quelques exemples. Notre stratégie et notre merchandising (dont les fameux Rockets bombers violets en édition limitée !) séduit les fans de vélo dans de nombreux territoires ! Une trentaine de produits sont en vente, dont certains sont déjà sold out, sur notre webshop et sur nos stands lors de grands événements (comme lors de l’Amstel Gold Race).

SBB : Unibet est votre sponsor principal, désormais intégré au groupe FDJ United. Le rachat a-t-il eu un impact sur votre fonctionnement ?

B.A. : Nous sommes alignés en termes d’ambition et d’innovation. Il y a un respect mutuel et nous sommes enthousiastes à l’idée de ce que l’avenir nous réserve. À partir de cette année, nous roulons avec une licence française. Nous sommes enthousiastes à l’idée de ce que ce partenariat peut débloquer pour l’avenir.

Pour les années à venir, nous visons une augmentation du nombre de courses World Tour dans notre calendrier et une participation au Tour de France !

SBB : Une recherche de co-namer est-elle actuellement en cours ? Quelles sont les conditions pour l’équipe en tant que second namer, et quelles opportunités ce partenariat représente-t-il pour le partenaire ?

B.A. : Oui, nous cherchons un second namer – une entreprise qui partage notre énergie, nos valeurs et notre vision de l’avenir du cyclisme et du sport de haut niveau. Il ne s’agit pas seulement de mettre un nom sur le maillot, il s’agit de construire un projet innovant et durable. Pour le bon partenaire, c’est l’occasion de faire partie d’une équipe qui ne se contente pas de courir pour gagner, mais qui inspire des millions de personnes grâce au storytelling, à l’innovation et à une vision audacieuse et moderne de ce que peut être une équipe cycliste. Ce partenaire viendrait remplacer ‘Tietema’ dans le nom Unibet Tietema Rockets. Nous sommes prêts à l’accueillir et nous sommes ravis d’échanger avec des entreprises qui pourraient être intéressées par notre projet.

SBB : Quelles sont les grandes étapes à venir pour l’équipe dans les 12 à 24 prochains mois ?

B.A. : D’un point de vue business, nous visons à continuer la diversification de nos revenus, ce qui passe par la signature d’un contrat avec un second namer, en plus de fidéliser Unibet et de poursuivre nos initiatives innovantes. En ce qui concerne le sport en 2025, nous avons l’ambition de bien figurer sur toutes les courses de notre calendrier et notamment sur les courses de la Coupe de France LNC où nous occupons actuellement la 3ème place par équipe. Plus largement, nous avons annoncé l’ambition de terminer dans le top 30 du classement mondial UCI en 2025, nous sommes aujourd’hui à la 25ème place.

Une place dans le top 30 est essentielle car elle nous rendra éligible à une invitation pour un Grand Tour la saison prochaine. Pour les années à venir, nous visons une augmentation du nombre de courses World Tour dans notre calendrier et une participation au Tour de France !

En parlant de Tour de France, et pour finir sur nos prochains jalons en termes de contenu, Tour de Tietema sera de retour sur le Tour cet été. Nous visons toujours à innover aussi avec notre contenu, comme la poursuite de notre série YouTube We Are The Rockets (les 3 épisodes sont déjà disponibles). Elle apporte un nouveau regard car elle permet aux fans de suivre notre saison 2025 en ‘near-live’ via un épisode de 30 à 40 minutes par mois qui raconte les hauts et les bas de notre quotidien sur le chemin du Tour de France. Je vous invite à la regarder et à nous donner du feedback !