Virginie Rossetti (OGC Nice) – Interview « Construire une culture de marque dans un club historique »

Au cœur de l’identité niçoise, entre tradition et modernité.

Depuis plus de vingt ans, Virginie Rossetti incarne la voix et l’image de l’OGC Nice. Directrice Communication & Marque du club azuréen, elle a accompagné sa transformation en profondeur, de la célébration du centenaire à la définition d’une nouvelle plateforme de marque, en passant par la transition vers l’Allianz Riviera.

Dans cet entretien exclusif, elle revient pour Sport Buzz Business sur son rôle clé dans la stratégie globale du club, l’importance de l’identité niçoise, les piliers de la marque OGC Nice, la place du storytelling, mais aussi sur les engagements RSE qui font du Gym bien plus qu’un club de football.

Avec une femme passionnée, attachée à ses racines, qui voit dans le football un formidable levier de lien social, d’engagement et de rayonnement territorial.

Sport Buzz Business : Pouvez-vous nous présenter brièvement votre rôle au sein du club et votre parcours avant d’occuper ce poste ?

Virginie Rossetti : Je suis Directrice Communication & Marque de l’OGC Nice. Sur la partie « Marque », mon rôle consiste à accompagner l’ensemble des applications de la plateforme de marque du club : identité visuelle, storytelling, ton éditorial, fan expérience, merchandising, partenariats… Je suis également en charge des relations Presse, de l’événementiel b to c et de la politique citoyenne et RSE du club. Après mes études au Skema, j’ai voyagé et travaillé en Amérique du Sud et en Suisse, puis je suis revenue à Nice où j’ai eu l’opportunité d’intégrer mon club de cœur. Au cours de ces années, mon parcours m’a naturellement conduite à accompagner l’OGC Nice dans la transition forte que le club a connue entre 2004 et aujourd’hui. J’ai eu la chance de piloter la refonte de la marque et son évolution, en collaboration étroite avec toutes les équipes, pour assurer une cohérence globale et un développement solide de l’image du club.

SBB : Quelle est votre fonction actuelle au sein du club, et quelles en sont les principales responsabilités ?

V.R. : Je suis en charge de l’identité du club et de sa communication. Je veille à ce que tous nos messages, nos visuels et nos actions soient alignés avec notre stratégie de marque, nos valeurs et notre territoire. Je travaille avec les équipes marketing, sponsoring, merchandising, commercial et digital pour faire vivre notre marque au quotidien auprès de tous les points de contact b-to-b et b-to-c.

L’identité de l’OGC Nice repose sur quatre piliers essentiels : authenticité, engagement, audace et solidarité

SBB : Depuis combien de temps travaillez-vous pour l’OGC Nice, et qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre le club ?

V.R. : Je travaille pour l’OGC Nice depuis plus de 20 ans. J’ai toujours été supportrice et mon parcours a été un peu atypique. Arrivée pour une mission temporaire dans le cadre du centenaire du club en 2004, j’ai grandi professionnellement avec ce club qui a changé de dimension ces deux dernières décennies. Ce qui me motive au quotidien, c’est la richesse de l’histoire du club et l’opportunité de participer à une aventure humaine forte avec mes équipes. L’OGC Nice est un club avec une identité authentique et une dimension sociale importante, des valeurs qui me correspondent pleinement.

SBB : Comment définiriez-vous l’identité de votre club ? Quels en sont les principaux piliers ?

V.R. : L’identité de l’OGC Nice repose sur quatre piliers essentiels : authenticité, engagement, audace et solidarité. Nous cultivons un lien intergénérationnel fort avec nos supporters. Notre club se veut l’ambassadeur de la French Riviera et de l’imaginaire qui en découle, cette douceur de vivre, cet esprit Dolce Vita. Et en même temps, et c’est un contraste que l’on assume pleinement, nous sommes profondément attachés à l’authenticité de notre territoire.

SBB : Comment intégrez-vous l’histoire et le patrimoine du club dans vos stratégies marketing actuelles ?

V.R. : Notre club a fêté ses 120 ans cette année, nous avons pu mettre en avant notre riche histoire de manière moderne pour déployer pleinement notre plateforme de marque. L’événement kick-off de saison le 9 juillet dernier, date anniversaire de la création du club, sur la Colline du Château, lieu iconique de Nice, a réuni plus de 12 000 personnes.

Et d’une manière générale, nous nous appuyons sur notre Histoire. Lors de la refonte de notre identité visuelle, nous avons repris des éléments des anciens blasons, avons créé des rituels très forts comme le Vol de l’Aigle avant chaque match, maintenons un lien étroit avec les anciens joueurs….

Nous avons également dans notre protocole d’avant-match, une séquence dédiée à ceux qui ont fait l’histoire de notre club. Notre hymne et nos traditions sont au cœur de l’expérience que nous proposons. Cette année, nous avons ajouté le Coup de Canon de la victoire, en référence au coup de canon qui est tiré chaque jour depuis plus de 2 siècles depuis la Colline du Château. Nous disposons également d’un espace muséographique au sein du musée national des Sports, baptisé le « Café des Aiglons » qui retrace l’histoire du club et abrite des milliers d’objets.

SBB : Quels éléments différenciants de votre club sont mis en avant pour renforcer son identité de marque ?

V.R. : Nous valorisons l’esthétique unique de la Riviera : sa luminosité, ses couleurs, ses matériaux, son élégance. Cela se reflète dans nos maillots, notre boutique, nos supports de communication et même dans l’atmosphère que nous créons au stade et autour de nos événements. Nous cherchons en permanence à équilibrer tradition et modernité, respect de l’ADN et ouverture.

SBB : Comment travaillez-vous à fidéliser les supporters tout en attirant de nouveaux publics ?

V.R. : Nous avons d’abord rassuré nos supporters historiques, notamment lors du passage à l’Allianz Riviera. Puis, nous avons élargi notre cible en développant des expériences adaptées aux familles et aux enfants, comme le Mèfi Club (club des enfants de -12 ans). Nous proposons une expérience qui a du sens, qui parle au cœur et à la mémoire des Niçois. Aujourd’hui, notre positionnement comme club ambassadeur de la French Riviera doit nous amener à élargir encore notre fanbase sur un territoire azuréen plus large.

SBB : Comment le club utilise-t-il les réseaux sociaux et les plateformes numériques pour engager sa communauté ?

V.R. : Les réseaux sociaux et le digital sont des leviers essentiels pour nous. Nous déployons une communication cohérente, à travers des contenus de qualité, qui racontent notre histoire et valorisent notre territoire. Nos équipes digitales travaillent main dans la main avec les autres départements pour offrir des expériences enrichissantes et fédératrices.

La RSE est l’un des piliers centraux de notre projet. Nous mettons en place plus de 500 actions par an, […] avec notre leitmotiv dans ce domaine « Etre utile chaque jour ».

SBB : Avez-vous des exemples récents de campagnes marketing qui ont particulièrement bien fonctionné pour renforcer la culture de marque ?

V.R. : Plus qu’une campagne isolée, c’est tout le chantier de la plateforme de marque que nous avons récemment déployé qui a eu un impact majeur. La refonte de notre boutique et plus globalement de la stratégie merchandising, le reveal des maillots, le développement des activations partenaires, l’harmonisation de nos contenus sur tous nos canaux… sont autant d’initiatives audacieuses qui ont renforcé notre culture de marque. Et cette saison par exemple notre campagne produit pour promouvoir la billetterie et l’abonnement est intitulé « Dolce Nissa » et met en avant les éléments forts de l’expérience que l’on vit à l’Allianz Riviera.

SBB : Comment adaptez-vous votre communication pour toucher des audiences internationales tout en préservant l’essence locale du club ?

V.R. : Notre force, c’est Nice, la French Riviera. C’est un atout, une marque qui parle à l’international : élégance, raffinement, lumière. Nous mettons en avant ces codes universels tout en restant sincèrement attachés à nos racines niçoises. Cet équilibre nous permet de rayonner sans perdre notre âme.

SBB : Quelle place le club accorde-t-il aux initiatives liées à la RSE (inclusion, écologie, égalité des genres, etc.) ?

V.R. : La RSE est l’un des piliers centraux de notre projet. Elle est portée par l’ensemble du club, des dirigeants aux joueurs en passant par les anciens et les supporters. Nous agissons selon deux axes : l’Enfance et la Proximité, avec des actions concrètes autour de ces deux piliers et qui sont développés dans des programmes structurés et lisibles. Le Club est également doté d’un Fonds de Dotation afin d’encourager et recevoir des dons pour mener nos actions. Nous avons pu, par exemple, mettre en place une tribune citoyenne au stade. Un bloc de places qui sont réservées à des associations avec qui l’on œuvre. Nous mettons en place plus de 500 actions par an, souvent peu médiatisées, mais en accord avec notre leitmotiv dans ce domaine « Etre utile chaque jour ».

SBB : Y a-t-il des projets récents ou à venir dont vous êtes particulièrement fière dans ce domaine ?

V.R. : Notre engagement et notre savoir-faire dans le domaine nous ont amenés à accueillir à Nice et co-organiser cette saison deux événements majeurs : Le Tournoi de l’Enfance en novembre et le Championnat de France de Foot-Adapté en mai. Les organismes et les fédérations compétentes nous ont fait confiance. Et je pense pouvoir dire sans prétention que le club a été à la hauteur.

SBB : Quelle est votre vision des clubs sportifs comme plateformes de contenu et de divertissement au-delà du sport ?

V.R. : Aujourd’hui, un club ne se limite plus au terrain. Nous sommes une plateforme d’expériences et de contenus qui doivent refléter l’excellence et l’élégance de la Côte d’Azur. Nous voulons offrir du contenu premium et des expériences fortes, au stade comme en ligne.

SBB : Comment le club utilise-t-il les données (data) pour optimiser ses campagnes ou mieux comprendre ses fans ?

V.R. : Nous réalisons régulièrement des études, notamment via l’agence Comback. Ces analyses nous permettent de mieux connaître nos publics, d’adapter notre communication et d’orienter notre stratégie de marque de façon précise et efficace.

SBB : Quels sont les plus grands défis que le département de la communication du club doit relever aujourd’hui ?

V.R. : Le défi principal est de maintenir une identité forte, sincère et impactante, tout en répondant aux attentes économiques, à l’évolution des supports digitaux et à l’ouverture à de nouveaux publics. Il faut rester fidèle à nos racines tout en innovant en permanence.

SBB : Comment le club envisage-t-il d’évoluer dans les 3 à 5 prochaines années en termes de communication et d’engagement communautaire ?

V.R. : Nous allons continuer à déployer notre plateforme de marque, qui marque un véritable virage. Notre objectif à 5 ans est que l’on puisse se retourner sur ce que l’on a fait et que nous puissions être fiers d’être un club ouvert, moderne et ambitieux qui n’a pas perdu son ADN et qui est plus que jamais engagé pour sa communauté.

SBB : Si vous aviez un conseil à donner à un jeune professionnel souhaitant travailler dans la communication sportive, lequel serait-il ?

V.R. : Soyez passionné, curieux et rigoureux. Ne perdez jamais de vue l’importance de l’identité et de la cohérence. Le storytelling ne fonctionne que s’il est sincère et en phase avec le territoire et les supporters.

SBB : Y a-t-il un projet ou une initiative que vous souhaitez particulièrement mettre en lumière ?

V.R. : J’aimerais en mettre deux. En premier lieu, l’initiative audacieuse de réduire volontairement la capacité du stade à 27 000 places pour toutes les rencontres de la saison prochaine. Objectif : générer de la rareté et favoriser les guichets fermés. Tout en créant évidemment encore plus de ferveur autour de l’équipe les soirs de matchs.

Également le choix de notre partenaire F&B pour la saison prochaine qui est un marqueur fort de la vision du club. Nous avons effectivement choisi, au terme d’un appel d’offre, de confier l’intégralité de notre activité F&B grand public à un prestataire qui privilégie les fournisseurs locaux, les circuits courts et la gastronomie locale.

SBB : Si vous pouviez résumer l’identité de votre club en un mot ou une phrase, lequel serait-ce ?

V.R. : L’OGC Nice incarne une identité forte, bâtie sur l’audace de viser toujours plus haut, l’authenticité d’un club fidèle à ses racines, la solidarité qui unit ses joueurs, ses supporters et son territoire, et l’engagement sans faille pour tous ceux qui le composent.

SBB : Quel autre club souhaitez-vous voir répondre à ce format d’interview ?

V.R. : J’aimerais voir les réponses du Paris FC. Un club qui monte et qui a un vrai enjeu de différenciation sur son territoire.