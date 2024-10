Interview – Quand la marque chinoise TCL décide de sponsoriser un club amateur de 6ème division avec le Rugby Club Garches Vaucresson

Le géant de l’électronique chinois TCL, a fait le choix, pour le moins surprenant, de devenir partenaire du Rugby Club Garches Vaucresson dont l’équipe première évolue en Régionale 1, soit la 6ème division !

Dans ce club de 450 licenciés, on a minutieusement préparé l’arrivé des représentants de l’entreprise chinoise. « C’est incroyable ! » réagit Victor De Neyrieu, le co-président du RCGV. « On est très touché par cet engagement de TCL, et on va faire en sorte de leur rendre le mieux possible. »

Pancartes, gourde logoté, stylos, mugs, petits drapeaux, même les nouveaux maillots « TCL » sont déjà prêts. Et dans un anglais quasi parfait, Victor De Neyrieu explique à Sharon Xiao, la General Manager TCL Europe, l’histoire de ce club vieux de plus de 40 ans évoluant en Régionale 1 et qui ne compte qu’un seul employé et 40 bénévoles.

« On sait que TCL sponsorise le XV de France, et venir sur le côté amateur pour aider et développer un club comme le nôtre, c’est très important » nous explique le co-président. « Donc, forcément, quand ils nous ont approchés pour ce partenariat, c’est vrai qu’on était très heureux et on a tout fait pour que ça fonctionne ! ».

Mais pourquoi le Rugby Club Garches Vaucresson ?

Sponsor du XV de France, mais pas que ! TCL compte aussi le rugbyman Thomas Ramos, le décathlonien Kevin Mayer ou encore le footballer Kingsley Coman parmi ses ambassadeurs. Mais alors que vient faire une société au plus de 350M€ de chiffre d’affaires à Vaucresson ?

« L’idée avec ce sponsoring du RCVG est de continuer cette histoire de TCL avec le sport, avec le rugby, mais cette fois-ci avec un ancrage plus local et un angle sur l’éducation des joueurs. » nous confie Romain Magnard, marketing manager. « Chez TCL, on est très sensible à ce sujet-là. Notre claim est « inspire greatness » (« inspirer la grandeur ») et on peut le faire de différentes façons, mais surtout en éduquant les jeunes ! »

Inspirer les jeunes donc, mais un autre élément a aussi pesé dans la balance. « On a la chance d’avoir un parent de joueur, Régis, qui travaille chez TCL et qui nous a mis en relation » nous glisse Victor De Neyrieu. « Clairement, ça a facilité les choses » complète Romain Magnard. « C’était beaucoup plus simple d’avoir quelqu’un en interne qui nous avait déjà aiguillés sur les valeurs du club, mais ce n’était pas suffisant et il fallait trouver le club qui incarne les valeurs ‘‘inspire greatness’’ et je pense que c’est le cas du RCGV. »

Et maintenant ?

En revanche, on ne parle pas de chiffres. Ce qu’on sait, c’est que pour les 3 prochaines saisons, TCL va notamment financer du matériel sportif au club, à destination des jeunes en particulier. « On a 250 licenciés en école de rugby, de 3 à 14 ans, et c’est là où on a besoin de matériel et de force de frappe humaine. On a besoin d’éducateur. Ici, tout le monde est bénévole donc personne n’est rémunéré et c’est là où on a besoin d’aide aussi. » souligne le co-président.

Le RCGV compte bien entendu d’autres sponsors, dont Aeronet, une entreprise de nettoyage dirigé par le père Victor De Neyrieu, mais aucun n’a l’étendu de TCL. « On ne communique pas sur les chiffres, mais on espère que les montants qu’on versera seront de nature à aider le club parce qu’on sait que dans le sport amateur, c’est très compliqué de trouver les financements. » continue le marketing manager.

« Il n’y a pas que le sport professionnel qui peut véhiculer des valeurs. On est très fiers chez TCL d’apporter de l’aide à une structure bénévole qui aide à la formation de joueur qui, pourquoi pas, deviendront professionnel et rejoindront le XV de France dont TCL est partenaire ! ».

Donnant-donnant

L’entreprise espère désormais renforcer son ancrage territorial et pour cela va, entre autres, publier du contenu avec le club amateur sur ses réseaux sociaux. « Il y a toute une stratégie derrière et il faut aussi que ça profite à TCL. C’est le but d’un partenariat, que ce soit bénéfique à la fois pour le club et à la fois pour TCL. »

Les bureaux de TCL Europe ne sont pas loin (Issy-les-Moulineaux) mais après avoir signé ce contrat, c’est bien vers la Chine que va se diriger Sharon Xiao. Le RCGV, de son côté, va pouvoir jouer avec un tout nouveau maillot floqué TCL, qui « d’ici un mois » sera porté par l’ensemble des catégories du club.

C’est ça la beauté du sport amateur !

À lire aussi